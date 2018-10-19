سيول تعرض اقتراحا على واشنطن لإجراء مناورات جوية

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تعليق المناورات الجوية المشتركة بينهما التي كانت تجري عادة في شهر ديسمبر من كل عام، والمعروفة باسم "فيجيلانت إيس"، وذلك بهدف دعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وفي هذا السياق، أبدت وزارة الدفاع الكورية موقفا سلبيا بشأن تعليق هذه المناورات مما أثار اهتمام الكثيرين.

وتستهدف المناورات الجوية المشتركة بين سيول وواشنطن تعزيز القدرات القتالية للقوات الجوية الكورية الأمريكية المشتركة في زمن الحرب وتعزيز حالة تأهبها.

وكانت هذه المناورات قد سميت بـ"بيفيرلي بولدوغ" في بداية الأمر، ثم تم توسيعها وتغيير تسميتها لتكون "فيجيلانت إيس" في عام 2015.

وعادة يشارك في هذه المناورات عدد من الطائرات الحربية للبلدين، بما فيها مقاتلات حديثة، ويتم خلالها نشر أصول استراتيجية جوية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

وتجدر الإشارة إلى أن 230 من الطائرات الكورية والأمريكية قد شاركت في مناورات العام الماضي الذي وصلت فيه أزمة القضية النووية لكوريا الشمالية إلى ذورتها، بما فيها 24 من مقاتلات الشبح الأمريكية من طرازيْ "إف 22" و"إف 35 إيه"، بالإضافة إلى عدد من قاذفات القنابل الشبح من طراز "بي 1 بي".

وقالت وزارة الدفاع الكورية إن الولايات المتحدة هي التي اقترحت تأجيل موعد المناورات، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو" قد عبّر عن موافقته على ذلك الاقتراح، لكنه أكد على ضرورة أن يحافظ سلاح الجو الكوري على حالة التأهب.

وقدّم الوزير "تشونغ" لنظيره الأمريكي "جيمس ماتيس" اقتراحا وسطا لإجراء المناورات الجوية، بحيث تتم بشكل مختلف عما كان مقررا لها.

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الكورية عن أن سلاح الجو الكوري سيجري مناورات جوية خاصة به كما هو مقرر في شهر ديسمبر القادم رغم التعليق المحتمل للمناورات المشتركة.