زيادة شعبية الكيبوب في البرازيل تؤدي إلى زيادة عدد دارسي اللغة الكورية

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قال تقرير نشرته صحيفة "إستادو دي ساو باولو" البرازيلية أمس الأحد أن عدد الدارسين البرازيليين للغة الكورية بدأ يشهد زيادة كبيرة بسبب انتشار شعبية أغاني الكيبوب في البرازيل.

وأوضح التقرير أن الشعبية التي حظيت بها الفرقتان الأمريكيتان "سبايس غيلرز" النسائية و"باك ستريت بويز" الشبابية، قد تسببت في زيادة حمى دراسة اللغة الإنجليزية في البرازيل في فترة التسعينيات من القرن الماضي، مشيرة إلى أن أغاني الكيبوب أصبحت تحل الآن محل أغاني البوب الأمريكية.

يذكر أن المركز الثقافي الكوري ومعهد سيجونغ لتعيلم اللغة الكورية في ساو باولو ينظمان محاضرات خاصة باللغة الكورية للمواطنين البرازيليين.