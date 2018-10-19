شكوك في خطة جنرال موتورز للانسحاب من كوريا الجنوبية

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قال بنك التنمية الكوري إنه يدرس اتخاذ إجراءات قضائية ضد شركة "جنرال موتورز"الأمريكية التي قررت فصل وكالة الأبحاث والتطوير التابعة لها في اجتماع عام للمساهمين.

ويرى البنك أن هذا القرار جاء ضمن الإجراءات التي تتخذها الشركة الأمريكية للانسحاب من كوريا الجنوبية.

وقد أدرك بنك التنمية الكوري خطة الشركة الأمريكية لفصل الوكالة قبل أن يضخ 810 مليارات وون، أي ما يعادل حوالي 715 مليون دولار،من أجل إنقاذ الفرع الكوري للشركة الأمريكية، الذي كان يعانى من صعوبات مالية.

وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت يوم الثالث عشر من شهر فبراير الماضي عن إغلاق مصنعها في مدينة "كون سان" الكورية في نهاية شهر مايو بسبب معاناتها من خسائر مالية هائلة، وهو كان ما سيؤدي إلى فقدان ما يزيد عن ألفي عامل في المصنع وظائفهم، وتعرض أكثر من 130 شركة متعاونة للإفلاس، وطرد أكثر من 10 آلاف عامل فيها.

ومنذ ذلك الحين، جرت سلسلة من المفاوضات بين الحكومة الكورية وشركة "جنرال موتوزر" الأمريكية حول سبل إنقاذ الشركة،وتوصلت الشركة الأمريكية وبنك التنمية الكوري ثاني أكبر مساهم في الشركة، إلى اتفاق على الإجراءات الخاصة بانقاذ الشركة.

ويقضي الاتفاق بتحمل شركة "جنرال موتورز" الأمريكية مبلغ 6.4 مليارات دولار،وتقديم البنك الكوري 750 مليون دولار هذا العام لمساعدة الشركة على الاستثمار في المرافق والمنشآت.

لكن الشركة الأمريكية قررت يوم الجمعة الماضي فصل وكالة الأبحاث والتطوير التابعة لها رغم معارضة بنك التنمية الكوري، وذلك بعد أن قضت المحكمة الكورية بأن البنك الكوري ليس لديه حق لمعارضة ذلك القرار.

وفي التفتيش البرلماني على الهيئات الحكومية، دعا نواب البرلمان بنك التنمية الكوري إلى سحب خطته لتقديم مساعدات مالية للشركة الأمريكية، لكن البنك يظل يتخذ موقفا حذرا نظرا لأنه من المهم الحفاظ على 156 ألف وظيفة تتعلق بشركة "جنرال موتورز" من خلال بقاء الشركة في كوريا الجنوبية لمدة عشر سنوات إضافية.