القوات الأمريكية تعطي إشعارا مسبقا لكوريا الشمالية حول منطقة حظر الطيران

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنه سيتعين ابتداء من الشهر القادم على القوات الأمريكية الموجودة في كوريا، أن تخطر كوريا الشمالية مسبقا قبل أن تطلق مروحيات بالقرب من المنطقة الأمنية المشتركة ، وذلك تنفيذا للاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الكوريتين في ختام القمة بينهما في بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي.

وكانت مسألة رحلات المروحيات الأمريكية في المنطقة قد أثارت جدلا بسبب ذلك الاتفاق العسكري الذي ينص على حظر رحلاتها في الأجواء التي تبعد أقل من 10 كيلومترات على جانبيْ خط ترسيم الحدود الجنوبي والشمالي الذي يفصل بين الكوريتين بدءا من نوفمبرالقادم ضمن الجهود الرامية لمنع حدوث مواجهة عسكرية محتملة بينهما.

وبموجب الاتفاق، سيتم حظر رحلات مروحيات أمريكية تابعة لـ"كامب بونيباس" وهي القاعدة العسكرية لقيادة قوات الأمم المتحدة الواقعة على بعد 2.4 كيلومتر إلى الجنوب من خط ترسيم الحدود العسكرية.

وهناك مهبط آخر للمروحيات الأمريكية بالقرب من المنطقة الأمنية المشتركة، حيث يتم استخدام المروحيات في تزويد القاعدة بالمواد اللازمة ونقل مرضى الطوارئ والضباط.

كما ينص الاتفاق على منح استثناء لرحلات المروحيات في حالات الطوارئ، بما في ذلك عمليات إخماد حرائق الغابات والإنقاذ ونقل المرضى،بشرط أن يتم إعطاء إشعار مسبق للجانب الآخر قبل إطلاقها.

ويعنى هذا أن الضباط الأمريكيين التابعين لقيادة قوات الأمم المتحدة في كامب بونيباس لن يُسمح لهم باستخدام مروحيات دون إشعار مسبق إلا في حالات الطوارئ.

وقال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية إنه لن تكون هناك أي مشكلة بشأن الإشعار المسبق لرحلات المروحيات بسبب وجود خط تلفوني مباشر بين الجيش الكوري الشمالي وقيادة قوات الأمم المتحدة.