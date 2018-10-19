اختتام أعمال المنتدى العالمي الثامن لمدن حقوق الإنسان





اختتمت أعمال المنتدى العالمي الثامن لمدن حقوق الإنسان في مركز كيم ديه جونغ للمؤتمرات في مدينة كوانغ جو في مقاطعة جنوب جولا، حيث أُصدر "إعلان كوانغ جو" بمشاركة 1800 من ممثلي المدن العالمية لحقوق الإنسان من 44 دولة والمنظمات غير الحكومية والخبراء والمواطنين.

وقد استمرت فعاليات المنتدى لمدة 3 أيام في كوانغ جو، وبحث المشاركون قضايا متعلقة بحقوق الإنسان وكيفية تحقيق السلام وقبول التنوع لتحقيق أهداف حقوق الإنسان والبحث عن سبل التعاون والتضامن بين مدن حقوق الإنسان بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان.

وقد اُنطلق المنتدى العالمي لمدن حقوق الإنسان عام 2011 لأول مرة في مدينة كوانغ جو التي ترمز للانتفاضة الديمقراطية الكورية بهدف وراثة روح انتفاضة كوانغ جو الديمقراطية 18 مايو وقيم إعلان كوانغ جو لميثاق حقوق الإنسان في آسيا وتطويرها داخل وخارج البلاد. ويعقد المنتدى كل سنة منذ عام 2011 باستضافة بلدية كوانغ جو بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويتوقع أن يتم اتخاذ "أجندة 2030 لمدن حقوق الإنسان في كوانغ جو" في دورة عام 2030 للمنتدى بمناسبة الذكرى الـ40 لانتفاضة كوانغ جو. وللعلم فإن هذه الأجندة تهدف لبناء الشبكة الدولية بين مدن حقوق الإنسان لتعزيز التعاون والتضامن بين مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان بالإضافة إلى المدن العالمية حتى يمكن أن يتمتع المواطنون بحقوق الإنسان في حياتهم الفعلية.

ومن الجدير بالذكر أن المنتدى هذا العام يحمل أهمية خاصة فقد اُتخذ فيه إعلان حقوق الإنسان للمهاجرين الذي يتضمن حقوق الإنسان الأساسية للتواصل بسلاسة بدون سوء تفاهم وأفكار مسبقة بين المهاجرين والمقيمين والحق في العيش بأمان والحق في تنظيم مجالس المهاجرين وإلى آخره.