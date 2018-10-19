افتتاح برنامج رحلات الدراجات الأسبوعي برعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة

ⓒ Getty Images Bank

تم افتتاح برنامج "رحلات الدراجات الجميلة الأسبوعية" الذي تقام فعالياته كل نهاية أسبوع حتى يوم 18 من نوفمبر بتنظيم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة والمؤسسة الكورية للسياحة.

وقد تم اختيار 500 شخص مسبقاً من بين الذين تقدموا بطلب المشاركة في البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، حيث يشارك كل 100 شخص من بينهم في إحدى الرحلات الخمس خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 18 نوفمبر.

ويعقد هذا البرنامج لرحلة الدراجة بهدف ترويج وتنشيط الرحلات بالدراجات في فصل الخريف في مناطق البلاد المختلفة. وقد اختارت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة 30 طريقاً جميلاً يناسب رحلات الدراجات هذا العام. ومن بينها اختارت الوزارة 5 طرق لرحلات الدراجات، ويتكون برنامج الرحلة من فعاليات منوعة وطريفة، مثل برامج السياحة الإقليمية وأنشطة الرياضة الترفيهية، وكذلك مناطق الرحلات أيضاً مناطق جميلة للغاية وتناسب القيام بأنشطة ركوب الدراجات، وهي طريق الدراجات في شواطئ أنهار كوريا للرحلة من 20 إلى 21 أكتوبر والتي انتهت أمس، وطريق الدراجات في شاطئ البحر الشرقي للرحلة من 27 إلى 28 هذا الشهر، وطريق الدراجات في شاطئ بحيرة تان غُم للرحلة من 3 إلى 4 نوفمبر، وطريق الدراجات في شاطئ نهر تيه هوا للرحلة من 10 إلى 11 نوفمبر، وأخيراً طريق الدراجات في شاطئ نهر صوم جين 섬진 للرحلة من 17 إلى 18 نوفمبر.