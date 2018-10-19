انعفاد مؤتمر الجزر لعام ٢٠١٨ جنوب البلاد

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تم تنظيم مؤتمر الجُزُر لعام 2018 في فترة يومي 24 إلى 25 من شهر أكتوبر في مدينة موكبو في مقاطعة جولا جنوب البلاد. وهذا المؤتمر يستهدف نشر قيم الجزر وفهمها، حيث تقام جلسات نقاش مع الخبراء في مجال الجزر وندوات علمية ذات صلة.

ويشارك في المؤتمر 100 من الخبراء والموظفين الحكوميين في مجال الجزر، حيث يمكن لكل مشارك طرح أسئلة ومناقشة الآراء بكل حرية، حيث يتناول المؤتمر كل موضوعات ذات الصلة بالجزر بما فيها السياحة والتنمية الإقليمية والبيئة والنقل والفن والثقافة وتقنية الاتصالات والمعلومات والأمان والسلامة وسياسات الهجرة وما إلى ذلك. حيث يسهم في معالجة القضايا العالقة بشؤون الجزر مثل الدعم الطبي والتسهيلات التعليمية وفرص العمل للشباب المقيمين في الجزر وكذلك تنشيط الأعمال السياحية للمقيمين في الجزر والتنمية.

وفي نهاية المطاف يستهدف المؤتمر "الجزيرة المستدامة" والبحث في سبل لتحقيق ذلك بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية.

ووفقاً لمعلومات صادرة عن وزارة الإدارة العامة والأمن ومعهد البحوث لتطوير الموارد البحرية والمائية، يبلغ إجمالي عدد الجزر في كوريا 3339 جزيرة، منها 470 جزيرة مأهولة و2869 جزيرة غير مأهولة، أي تصل نسبة الجزر غير المأهولة إلى 86 بالمائة حالياً، ويزداد هذا العدد بالتدريج.