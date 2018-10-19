15% تخفيضا مؤقتا في الوقود وتوفير 59 ألف فرصة عمل

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أعلنت الحكومة الكورية اليوم عن خطة خاصة لإيجاد المزيد من فرص العمل. وطبقا للخطة سيتم إيجاد 59 ألف فرصة عمل مناسبة.

ولكن بدأ المعسكر المعارض ينتقد هذه الخطة قائلا إنها ستكون فرص عمل زائفة تستهدف تضخيم الإحصاءات. وردا على ذلك رفضت الحكومة انتقاد المعسكر المعارض قائلة إنها ستمثل حجر الأساس في خلق فرص عمل مستقرة من خلال تفعيل الاستثمار.

وتتضمن الخطة الحكومية إيجاد 22 ألف فرصة عمل في مجال تخفيف بطالة الشباب والوقاية من الكوارث، و18 ألف فرصة عمل تستهدف دعم دخل الفئات الضعيفة بما فيها كبار السن والعاطلون عن العمل ومحدودو الدخل.

ويقول المعسكر المعارض إن فرص العمل هذه ستستمر لمدة شهرين فقط، وتخطط الحكومة لاستغلال ميزانية لا يتوقع إنفاقها في هذا العام دون تدفق المزيد من الأموال.

ويرجع السبب في إقبال الحكومة على إيجاد فرص عمل قصيرة المدى إلى تدهور أوضاع التوظيف إلى حد كبير. فقد ظل حجم الزيادة في عدد الحاصلين على فرص عمل في مستوى يقل عن 100 ألف لمدة تسعة أشهر على التوالي منذ شهر فبراير من هذا العام.

وبالإضافة إلى ذلك، من الصعب توقع حدوث تحسن في أوضاع فرص العمل في ظل تدهور الظروف الخارجية بما في ذلك الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقد تسفر هذه الظروف عن انخفاض دخل محدودي الدخل وتدهور التوزيع وغيرها.

وفي هذه الحالة يمكن أن تتزعزع جذور مبدأ "النمو بقيادة الدخل" الذي تسعى إليه حكومة الرئيس "مون جيه إين"، ولهذا تعمل الحكومة على تجاوز الأوضاع الحالية السيئة من خلال إيجاد فرص عمل قصيرة المدى، إلى أن يتم تفعيل استثمار الشركات وتوسيع التوظيف.