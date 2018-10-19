أول اجتماع للجنة الخاصة بالإصلاحات السياسية في البرلمان اليوم

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بدأت اللجنة الخاصة للإصلاحات السياسية في البرلمان أعمالها اليوم، ومن بين أبرز مهامها تعديل نظام الانتخابات. وتتلخص عملية التعديل في عاملين رئيسيين، هما: نظام التمثيل النسبي المرن، ونظام الدوائر الانتخابية الكبيرة والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الانتخابات الكوري يقوم على أساس نظام الدوائر الانتخابية صغيرة الحجم مع نظام التمثيل النسبي. ويبلغ عدد المقاعد البرلمانية 300 معقد، منها 253 مقعدا إقليميا، و47 مقعدا بالتمثيل النسبي. ووفقا لنظام التمثيل النسبي، يتم توزيع المقاعد حسب الأحزاب اعتمادا على نسب الأصوات التي نالتها الأحزاب في جميع أنحاء البلاد. أما نظام التمثيل النسبي المرن فهو عبارة عن نظام يمزج نظام الدوائر الانتخابية الصغيرة وطريقة توزيع مقاعد التمثيل النسبي حسب نسب الأصوات التي نالتها الأحزاب.

فمثلا، إذا بلغ إجمالي عدد المقاعد 100 مقعد وحقق حزب معين فوزا في 30 دائرة إقليمية وبلغت نسبة الأصوات التي نالها في مختلف أرجاء البلاد 40%، فإن هذا الحزب يحصل على 40 مقعدا، منها ثلاثون مقعدا إقليميا و10 مقاعد بالتمثيل النسبي.

وفي نظام الدوائر الانتخابية المتوسطة يتم انتخاب 2 أو 3 مقاعد في دائرة انتخابية واحدة، بينما يتم انتخاب عدد من المقاعد لا يقل عن 4 في نظام الدوائر الانتخابية الكبيرة. ويمكن تقسيم مختلف أرجاء البلاد إلى دوائر انتخابية كبيرة أو متوسطة، ويمكن مزجها حسب الخصائص الإقليمية، مما سيسهل على الأحزاب الصغيرة الحصول على مقاعد برلمانية، لكنه قد يسفر أيضا عن زعزعة الأوضاع السياسية نتيجة لكثرة الأحزاب السياسية، إلى جانب أن مسألة تحديد الدوائر الانتخابية تعتبر معقدة للغاية بسبب تداخل مصالح الأحزاب.

وقد جاءت مسألة تعديل الدوائر الانتخابية نتيجة للآثار السلبية لنظام الدوائر الانتخابية الصغيرة الصالحة للفائزين فقط. ففي ظل نظام الدوائر الانتخابية الصغيرة تصبح جميع الأصوات المؤيدة لمرشح معين باطلة إذا لم يحتل هذا المرشح المركز الأول. فمثلا إذا حصل الفائز بالمركز الأول على 25% من الأصوات، فإن الـ75% المتبقية الموزعة على المرشحين الآخرين تعتبر باطلة. ولهذا فإن هذا النظام مفيد للأحزاب الكبرى فقط، ويشكل عقبة كبيرة يصعب على الأحزاب الصغيرة تجاوزها.

ولهذا السبب يتخذ الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي موقفا سلبيا من تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما تتخذ الأحزاب المعارضة الصغيرة مثل العدالة والإصلاح المستقبلي والديمقراطية والسلام، موقفا إيجابيا منه. وبالإضافة إلى ذلك ليس هناك وقت كاف لمناقشة هذه المسألة لأن فترة صلاحية اللجنة الخاصة بالإصلاحات السياسية ستنتهي بنهاية هذا العام.

ورغم ذلك، فإن هناك احتمالا كبيرا بالتوصل إلى نتيجة ملموسة بواسطة هذه اللجنة نظرا لتولي النائبة "شيم سانغ جونغ" من حزب العدالة، رئاستها، وأيضا الرغبة الشديدة من جانب رئيس البرلمان "مون هي سانغ" في تعديل نظام الانتخابات.