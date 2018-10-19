لي سنغ كانغ / تشو يونغ مو / شيناوي





تُعتبر رقصة المراوح الورقية من أشهر الرقصات التراثية الكورية. وتتعلم معظم الفتيات هذه الرقصة في المدارس. لكن رقص المراوح ليس له تاريخ طويل كما يظن البعض، فقد ابتكره "كيم بيك بونغ 김백봉" عام 1954. وكانت ر قصة فردية في البداية، لكنها تحولت إلى رقصة جماعية عندما أدتها فرقة رقص كورية تراثية عام 1968 ضمن فعاليات أولمبياد المكسيك الصيفي. ومنذ ذلك الحين، ارتبط رقص المراوح الورقية بالرقص التراثي الكوري. وغالبًا ما تغنى أغاني كيونغ غي دو التراثية عند رقص هذه الرقصات.

تعتبر رقصة الـ"تشو يونغ مو 처용무" من أقدم الرقصات التراثية الكورية. ويعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع، في آخر أيام عصر شيلا الموحدة، أي منذ حوالي 1,100 عام. كان الملك قد خرج إلى ساحل البحر الشرقي حين أحاطه ضباب كثيف. وقد سأله رعيته أن يقوم بعمل طيب، حيث أن الضباب الكثيف الذي أحاط بهم هو من عمل ملك البحار ولا شك. فأمر الملك ببناء معبد بوذي في ذلك الجوار. وهنا، خرج التنين ملك البحار وجميع أبنائه ليؤدوا رقصة الشكر ويزيلوا الضباب. وقرر التنين الملك أن يترك أحد أبنائه مع ملك شيلا، فترك ابنه "تشو يونغ 처용". استقر "تشو يونغ" في شيلا وتزوج إحدى الشابات. وفي ليلة من الليالي، عاد إلى منزله ليجد روحًا شريرة تنام إلى جوار زوجته. لكن بدلًا من أن ينهرها "تشو يونغ"، عبر عن أسفه وغضبه من خلال رقصة مؤثرة بارعة. تأثرت الروح الشريرة ووعدته بأن تبتعد عن أي مكان تجد فيه صورته بعد ذلك. ومنذ ذلك الحين، انتشر تقليدًا كوريا يعلق فيه الناس صور "تشو يونغ" على أبوابهم الأمامية ليبعدوا الأراوح الشريرة. وقد ضاع لحن الأغنية التي غناها "تشو يونغ" حينها، لكن الكلمات لا تزال موجودة. وتحولت رقصته الشهيرة إلى رقصة ملكية يؤديها خمس راقصون يرتدون أقنعة لـ"تشو يونغ".

تظهر مشاهد الراقصين الذين يؤدون رقصة "تشو يونغ مو" بشكل متكرر في لوحات عصر جوسون التي تصور الاحتفالات الملكية. وكانت هذه الرقصة تؤدى أيضًا في الاحتفالات التي كانت تقام في آخر كل عام لطرد الأرواح الشريرة. كانت هذه الرقصة تؤدى بواسطة خمس راقصين، يمثل كل منهم اتجاهًا: الشمال، والجنوب، والشرق، والغرب، والمركز. ولكل اتجاه لون معين، فالشرق أزرق، والغرب أبيض، والجنوب أحمر، والشمال أسود، والمركز أصفر. أما قناع "تشو يونغ" فكان يمثل وجهًا أحمر ذا أنف ضخم وعينان واسعتان، وربما كان في ذلك إشارة إلى أن "تشو يونغ" كان ذا أصول شرقية. أما حركات الرقص فهي كبيرة وحيوية وقوية بما يكفي لطرد الأرواح الشريرة. وقد اختارت اليونسكو رقصة "تشو يونغ" ضمن التراث العالمي غير الملموس في 2009. وهناك رقصة تراثية أخرى تؤدي نفس وظيفة رقصة "تشو يونغ"، هي رقصة "سال بوري 살풀이"، وكانت تؤديها الكاهنات الشامانيات لطرد الأراوح الشريرة. وقد تعلم العامة هذه الرقصة فلم تعد قسرًا على الراهبات الشامانيات، وتحولت إلى رقصة شعبية تؤدى بطول البلاد وعرضها. ويرتدي مؤدو رقصة الـ"سال بوري" ملابس بيضاء، ويرقصون وهم يُمسكون شرائط قماشية بيضاء طويلة أيضًا. لا يؤدي الراقصون حركات كثيرة، على العكس، تكون الحركات قليلة جدًا، ويكون التركيز كله على الأشكال الرائعة المتقنة التي يشكلونها بشرائط القماش الطويلة. سُجلت رقصة الـ"سال بوري" ككنز قومي كوري رقم 97. والموسيقى المصاحبة للرقصة هي موسيقى "شيناوي 시나위"، وهي موسيقى مرتبطة بالمعتقدات الشامانية للجنوب.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: