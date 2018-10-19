فرقة بي تي إس تنال وساما ثقافيا حكوميا

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فازت فرقة "بي تي إس" الغنائية الكوية بوسام ثقافي تمنحه الحكومة لتصبح الأصغر سنا في هذا المجال، وذلك تقديرا لمساهمتها في نشر موجة الثقافة الكورية "هاليو" واللغة الكورية. وتم إثبات شعبيتها الكبيرة من خلال جولاتها الغنائية الأخيرة في أمريكا وأروبا حيث قدمت 22 عرضا في 11 مدينة في ست دول على مدار خمسين يوما منذ أوائل شهر سبتمبر الماضي. وبلغ إجمالي عدد مشاهديها في أمريكا وكندا وبريطانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا حوالي ثلاثمائة وعشرين ألف شخص. ويكتسب نجاح جولتها في أمريكا معنى خاصا، لكن نجاحها في أوربا لديه معنى أكبر. تجدر الإشارة إلى أن أوربا تتقاسم أسواق البوب العالمية مع أمريكا كما تفخر بثقافاتها ولغاتها المتميزة بتاريخ طويل وتقاليد عريقة، مما يعني أن رسوخها في هذا المجال أكبر بكثير من أمريكا الشمالية.

ولهذه الأسباب المتعددة كانت أوربا تمثل أرضا قاحلة بالنسبة لأغاني الكي بوب، ولكن نجحت فرقة بي تي إس في جذب حوالي 100 ألف مشاهد في سبعة عروض قدمتها في 4 دول أوربية. ومن ناحية عدد المشاهدين، كان هذا العدد يساوي عدد مشاهدي أشهر نجوم أغاني البوب في العالم. وبعبارة أخرى حطمت الفرقة الكورية الجدار الأوربي تماما.

ويكمن سر شعبية الفرقة في الموهبة الموسيقية لأعضائها قبل كل شيء.

وقدمت مجلة "رولينغ ستونز" الأمريكية المتخصصة في الموسيقى هذه الفرقة الكورية قائلة إن الرسالة التي تنقلها بي تي إس جميلة جدا. ورغم أن معظم كلمات الأغاني مكتوبة باللغة الكورية إلا أنها لا تثير أي مشكلة بل تعطي مزيدا من السحر. ولهذا فإن معجبيها يترجمون كلمات الأغاني إلى لغاتهم ويتعلمون اللغة الكورية أيضا، مما يعني أن فرقة بي تي إس تجعل شباب العالم يهمتون بالثقافة الكورية ويتعلمون اللغة الكورية والحروف الكورية "هانغل".

يمكن القول إن بي تي إس أثبتت مرة أخرى أن الموسيقى لغة عالمية مشتركة.

ومن المتوقع أن تواصل الفرقة جولاتها في اليابان في شهر نوفمبر القادم تحت شعار "أحب نفسك".