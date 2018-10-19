5 طرق فعالة لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

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شهر أكتوبر هو الشهر العالمي للوقاية من سرطان الثدي الذي ترتفع معدّلات الإصابة به بين النساء. وسرطان الثدي هو نوع شائع من مرض السرطان يصيب امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء. ويتزايد عدد مرضى سرطان الثدي بسرعة أيضا، حيث زاد عدد المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي أكثر من بين أنواع السرطان الرئيسية الخمسة في كوريا من عام 2010 وحتى العام الماضي. ويعتبر سرطان الثدي من أكثر الأورام المنتشرة التي تصيب السيدات في مختلف الأعمار. ومع ذلك، فإن النساء قبل انقطاع الطمث في الثلاثينيات والأربعينيات تمثل حوالي نصف إجمالي عدد المرضى. والجدير بالذكر أن سرطان الثدي يتميز بعدم وجود أعراض مبكرة، ولذلك يقول المتخصصون إنه من الأفضل إجراء اختبار كل عام أو عامين بعد سن الأربعين. إذن، ما الذي يسبب سرطان الثدي لدى النساء تحت سن الأربعين؟ يعتقد المجتمع الطبي أن سبب الزيادة في سرطان الثدي لدى الشابات مرتبط بتغيرات نمط حياة المرأة.

وفي هذا السياق، قال البروفسور سونغ بيونغ جو، مدير المركز النسائي في مستشفى "بوتشون سونغ مو" إن سرطان الثدي مرتبط بشكل كبير بالخلل في هرمونات الأنوثة. فمع ازدياد عدد النساء العاملات مؤخراً، تأخر سن الزواج وانخفض عدد الأطفال وتم تجنب الرضاعة الطبيعية، وهو ما يؤدي إلى حدوث خلل في هرمونات الأنوثة وبالتالي زيادة عدد حالات الإصابة بسرطان الثدي. وأضاف أن اتباع النظام الغذائي الغربي غير الصحي يؤدي إلى زيادة البدانة نتيجة لاستهلاك أطعمة غنية بالدهون مثل الوجبات السريعة، كما أن الزيادة في التعرض للمواد المسببة للسرطان الناجمة عن التلوث البيئي هي أيضا من بين أسباب زيادة الإصابة بسرطان الثدي. إذن، ماذا يمكن أن نفعل لتجنب الإصابة بسرطان الثدي؟

أولا: من المهم الكشف المبكر عن سرطان الثدي: فهناك العديد من الحالات التي لا تظهر فيها أعراض لسرطان الثدي في المرحلة المبكرة. على سبيل المثال، من المعروف أن حوالي ثلث عدد المريضات بسرطان الثدي يعرفن إصابتهن عند إجراء فحص دون وجود أي أعراض.

ثانيا: يجب تجنب زيادة الوزن: حيث إن الوزن الزائد والسمنة المفرطة تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي. ولذلك من الأفضل ممارسة أنشطة بدنية والالتزام بالرياضة بشكل مستمر للمحافظة على صحة الجسم بشكل كامل.

ثالثا: الرضاعة الطبيعية: فمن الأفضل الاستمرار في الرضاعة الطبيعية للطفل وخصوصاً لمدة سنتين وهذا الأمر يعزز مناعة المرأة ضد الإصابة بسرطان الثدي.

رابعا: من المهم المحافظة على نظام غذائيّ صحّيّ ومتوازن: فزيادة الوزن والسمنة تزيد من فرص نموّ الخلايا السرطانيّة في الجسم، ولذا ينبغي تناول طعام صحّي ومفيد للجسم. ويجب الإكثار من تناول الخضروات الخضراء مثل: البروكلي، والسبانخ وغيرها.

خامسا: يجب تجنّب تناول الأدوية التي تؤدّي إلى زيادة هرمون الإستروجين في الجسم مثل: أدوية منع الحمل وغيرها. وفي حالة ملاحظة أي تغيّر في الثدي أو تحت الإبطين، يُفضل استشارة طبيب متخصص فوراً، حيث يساهم الكشف المبكر عن سرطان الثدي إلى زيادة احتمال الشفاء بحوالي 90%.