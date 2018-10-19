رجال أعمال جنوبيون يسعون لزيارة كوريا الشمالية

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إذا تحققت زيارة بعض رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين إلى كوريا الشمالية، فسوف تكون تلك أول زيارة من نوعها منذ وقف أعمال مجمع كيسونغ الصناعي في شهر فبراير من عام 2010. ومنذ وقف تشغيل المجمع، تقدمت الشركات الكورية الجنوبية التي كان تعمل هناك بطلبات لزيارة المجمع ست مرات حتى الآن.

وبعد انطلاق الحكومة الحالية، تقدموا بطلبات ثلاث مرات إلا أنهم لم ينجحوا في الحصول على موافقة الحكومة. وتهدف زيارتهم إلى فحص المنشآت في المجمع.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع كيسونغ كان يُشغل على نحو استثنائي حتى في ظل تجميد العلاقات بالكامل بين الكوريتين نتيجة لعقوبات الرابع والعشرين من مايو في عام 2010. لكن الحكومة الكورية الجنوبية أوقفت تشغيل المجمع في العاشر من شهر فبراير من عام 2016 ردا على إطلاق كوريا لاشمالية صاروخا بالستيا طويل المدى وإجرائها تجربتها النووية الرابعة. ونتيجة لذلك أغلقت كوريا الشمالية المجمع الصناعي وطردت العاملين الكوريين الجنوبيين منه، مما أدى إلى تجميد أصول حوالي 120 شركة كورية جنوبية كانت تعمل في المجمع، بقيمة تبلغ أكثر من 700 مليار وون. كما بلغت قيمة أصول القطاع العام والحكومة المجمدة في مجال نقل الكهرباء والماء والاتصالات حوالي 300 مليار وون. ولهذا فإن الشركات التي تتعرض لمعاناة كبيرة ظلت تأمل في إعادة تشغيل المصنع وتقوم بزيارات تستهدف فحص منشآتها وأجهزتها هناك.

وصرحت لجنة التعامل للطوارئ مع مجمع كيسونغ بأن وفدا كوريا جنوبيا مكونا من حوالي 150 عضوا يرغب في زيارة كوريا الشمالية. لكن الحكومة الكورية الجنوبية تقول إن مساعي رجال الأعمال لزيارة كوريا الشمالية تعتبر مسألة مختلفة عن قضية إعادة تشغيل المجمع. ويرجع السبب في ذلك إلى الالتزام بالعقوبات على كوريا الشمالية.

ورغم ذلك إلا أن رجال الأعمال ذوي الصلة يتطلعون إلى إعادة تشغيل المجمع بعد زيارتهم في غضون هذا العام.

يذكر أن قائديْ الكوريتين اتفقا على إعطاء أولوية لتطبيع مجمع كيسونغ ومشروع السياحة في جبل كوم كانغ، و ضمنّا هذا الاتفاق في بيان "بيونغ يانغ " المشترك.