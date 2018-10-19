الكشف عن فيلم وثائقي خاص بفرقة بي تي إس يوم 15 نوفمبر





من المقرر أن يتم الكشف عن فيلم ووثائقي خاص بفرقة "بي تي إس" يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر القادم في أرجاء مختلفة من العالم.

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إنه سيتم الكشف عن هذا الفيلم بشكل متزامن في أكثر من 40 دولة في جنوب وشمال أمريكا وأوربا وجنوب شرق آسيا.

ويضم الفيلم عددا من القصص المعلنة والخفية حول الجولة العالمية التي قامت بها فرقة "بي تي إس" في العام الماضي في 19 مدينة لمدة 300 يوم.