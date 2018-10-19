احتفالات بيوم جزيرة دوكدو في كل أنحاء البلاد

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يحتفل الشعب الكوري بيوم "جزيرة دوكدو" الموافق 24 أكتوبر. وتقع دوكدو في أقصى شرق البلاد، ولأنها جزيرة منعزلة يجب أن نستخدم سفينة للوصول إليها. ولكن بسبب هبوب الرياح الشديدة وموجات البحر المحيطة بالجزيرة، فزيارة هذه الجزيرة ليست سهلة إطلاقا، لذلك اذا نجح أي أحد في الوصول إليها نعتبره شخصا محظوظا.

وبسبب أهمية الموقع، لا يُسمح للزوار بالبقاء على أرضها لأكثر من نصف ساعة فقط. حيث يسكن الجزيرة جنود فقط. ورغم صعوبة الوصول إليها وقصر وقت البقاء، إلا أن الشعب الكوري يحب تلك الجزيرة، خاصة في الوقت الذي لا تزال تدعي اليابان ملكيتها باستمرار.

ومن مظاهر الاحتفال بهذا اليوم يرتدي جميع الموظفين في الهيئات الحكومية في مدينة "ديجو" قميصًا مرسوم عليه خريطة دوكدو طوال يومي 23 و24 من أكتوبر. كما طرحت الشركات المتخصصة في إنتاج الملابس الرياضية، بعض الملابس بمناسبة يوم دوكدو، حيث يمكننا أن نجد العلم الكوري وخريطة دوكدو على تلك الملابس.