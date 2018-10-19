تغيير تصميم جواز السفر الكوري بحلول عام 2020

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تخطط الحكومة الكورية لتغيير تصميم جواز السفر، وبموجب ذلك، سيستطيع المواطنون الكوريون استخدام جواز السفر من الطراز الجديد ابتداء من عام 2020. وعلى أساس هذه الخطة، سوف يتغير لون جواز السفر من اللون الأخضر الحالي إلى الأزرق، كما سيكون هناك بعض التغيير في تصميم الغطاء والمادة الورقية، وغيرها.

ومؤخرا كشفت الحكومة عن اثنين من تصميمات الجواز الجديد لتمنح المواطنين الكوريين فرصة اختيار الأنسب منهما. حيث تم تصميم النوع "ايه" بعلامة جمهورية كوريا على اليمين من أعلى وتحتها مكتوب جملة تشير إلى جواز سفر لجمهورية كوريا باللغتين الكورية والإنجليزية. أما النوع الآخر "بي"، فليس لديه علامة خاصة بجمهورية كوريا، ومكتوب عليه جملة باللغتين الكورية والإنجليزية على اليسار من أعلى.

كما يتميز الجواز الجديد، كما قلنا قبل قليل، بتغيير لون الغطاء من الأخضر إلى الأزرق، علما بأن اللون الأزرق يُستخدم في 78 دولة حول العالم، حسب موقع "مؤشر جوازات السفر" الذي يقدم معلومات خاصة بجوازات سفر دول العالم. وعلى أساس هذا الموقع، تنقسم ألوان جوازات السفر العالمية، غالبا إلى 4 ألوان، هي: الأحمر والأخضر والأزرق والأسود.

ومن بين هذه الألوان الأربعة، يُستخدم اللون الأزرق أكثر، ثم اللون الأحمر حيث يُستخدم في 68 دولة، ثم اللون الأخضر المستخدم في 43 دولة. وحول تغيير لون الجواز من الأخضر إلى الأزرق، يعبر البعض عن معارضتهم، بينما يشير البعض الآخر إلى أن الجواز الأزرق يُستخدم في كوريا الشمالية.