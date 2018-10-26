سالي أيمن: كوريا استثمرت كثيرا في نشر لغتها وثقافتها





"سالي أيمن" شابة مصرية تدرس في مرحلة الدكتوراه في جامعة سيول، وتعمل كمدرس مساعد في كلية الألسن بجامعة عين شمس، وتخصصها هو اللغويات الكورية، وتقول في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو إنها تركز في دراستها على الفروق في ترتيب المفردات في الجُمَل والتعبيرات بين اللغتين الكورية والعربية.

وتشرح سالي بعض هذه الفروق قائلة إن التعبير في اللغة الكورية يعتمد على فهم المتحدثين للموقف، ومن ثم يتم حذف الكثير من عناصر الجملة، بينما في اللغة العربية يتم ذكر كل التفاصيل بدقة.

وعن أسباب الإقبال على دراسة اللغة الكورية، تقول سالي إن كوريا استثمرت كثيرا في نشر لغتها وثقافتها، كما أن الشركات الكورية التي انتشرت عالميا ساعدت على جذب الناس لدراسة اللغة الكورية.

وتقول الدكتورة المستقبلية "سالي أيمن" إنها تخطط بعد إتمام مرحلة الدكتوراه للعمل في مجال الترجمة، مشيرة إلى أن هناك العديد من المناطق التي لم يتم التطرق إليها كثيرا مثل الترجمات الأدبية بين اللغتين الكورية والعربية.

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