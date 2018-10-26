تنظيم يوم الأردن في جامعة السياحة الكورية

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أقامت جامعة السياحة الكورية الأسبوع الماضي يوما خاصا للأردن في إطار تجربة الثقافات الأجنبية. الجدير بالذكر أن الجامعة تنظم هذا النوع من الأيام الخاصة من أجل تعزيز قدرات طلاب الجامعة حول الساحة الدولية.

وافتتح يوم الأردن بمحاضرة خاصة ألقاها سعادة السفير الأردني في كوريا الدكتور "عادل العضايلة" الذي قدم شرحا حول العاصمة عمان وأهم المعالم السياحية الأردنية إلى جنب علاقات التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع والثقافة بين الأردن وكوريا.

وتم تنظيم مختلف أنواع البرامج الهادفة إلى زيادة التفاهم حول الثقافة الأردنية بما فيها تجربة الأطعمة الأردنية التقليدية ومعرض فني والاستماع إلى الموسيقى الأردنية ومشاهدة بعض الأفلام الأردنية. زنعتقد أن هذه الفعالية لعبت دورا كبيرا في زيادة اهتمام طلاب الجامعة بتاريخ وثقافة الأردن.