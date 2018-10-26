الممثل سونغ هون في أبوظبي

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قدم الممثل الكوري الوسيم "سونغ هون" عرضا خاصا في أبوظبي مرة أخرى، وقد تأكدت شعبيته الكبيرة بين معجبيه هناك.

وقد أقام سونغ هون لقاءً مع محبيه تحت شعار " SUNG HOON PROMISE’ أو وعد سونغ هون " في مسرح كاسر الأمواج في أبوظبي يوم الثاني عشر من هذا الشهر. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء جاء بعد مرور عام واحد تقريبا على لقائه الأول مع محبيه في الدول العربية حيث استقبله معجبوه استقبالا حافلا.

واستجابة لهذا الاستقبال الحار، ظل سونغ هون يرسل تعليقات جميلة إلى محبيه طوال اللقاء الذي ضم مختلف أنواع الفعاليات والمحتويات التي سمحت له بالاستمتاع مع المحبين بما فيها إجابة على عناوين أغاني الكي بوب وفعالية "التكلم بالجسم" وغيرها من الفعاليات التي يمكن للمحبين المشاركة فيها.

وبهذه المناسبة قال سونغ هون إن هذا اللقاء جاء للمرة ثانية بعد العام الماضي ورغم ذلك تذكره الكثير من الناس وأرسلوا هتافات كبيرة إليه مما شرفه تشريفا كبيرا. كما وعدهم بأنه سيلتقي بهم في المستقبل من خلال القيام بمختلف الأنشطة الثقافية طالبا منهم المزيد من الحب والاهتمام.