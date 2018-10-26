قافلة الصداقة العربية الكورية في البدان العربية





بدأت قافلة الصداقة العربية الكورية بزيارة إلى الرياض تحت شعار "الشرق الأوسط يلتقي بالشرق الأقصى" وذلك يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري. بسمة: وهذه القافلة أُطلقت بواسطة الجمعية الكورية العربية (كاس) عام ألفين وثمانية. وتعد السعودية واحدة من دول عربية قليلة بعثت إليها (كاس) بقافلتها لعامين متتاليين.

وكانت الجمعية الكورية العربية قد أسست في عام 2008 بمشاركة حكومات ومؤسسات أعمال ومنظمات غير حكومية من كل من كوريا و22 دولة عربية. وتهدف هذه الزيارات إلى ترقية الصداقة من خلال تبادلات ثقافية بين الناس في العالمين مما يشكل العمود الفقري للعلاقات الثنائية.

وتسافر قافلة هذه السنة من كوريا عبر ثماني دول في المنطقة العربية وهي: مصر، والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن وعمان ولبنان وقطر وسوريا من الرابع عشر إلى السابع والعشرين من هذا الشهر

وتوفر القافلة فرصة قيمة للعالم العربي ليرى كوريا من خلال عدة عروض ثقافية وبرامج اقتصادية. وعلى سبيل المثال، فإن السعودية شهدت عروض مهارات رياضة التيكوندو كجزء من برنامج ثقافي. كما أبدى الجمهور السعودي تجاوبا كبيرا مع عروض راقصة تقدمها فرقة كورية.

ثم اتجهت القافلة إلى الكويت، تحديدا إلى مسرح عبد الحسين عبد الرضا حيث لاقت رواجا كبيرا من الحضور الكويتيين الذين ملؤوا قاعة المسرح. واستمتع الجمهور بالعروض التي قدمتها القافلة وحملتهم إلى أجواء كوريا والتراث الكوري الجميل.