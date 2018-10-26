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صدر كتاب جديد بعنوان "التعرف على الدول الخليجية" صدر مؤخرا في البلاد. وكاتبة هذا الكتاب الدكتورة أوم إيك ران في جامعة دانكوك الكورية.

درست الدكتوراة أوم في بريطانيا للحصول على شهادة الدكتوراه في مجال علم الاجتماع وظلت تصدر عددا من الكتب حول مختلف الأنماط الاجتماعية للدول العربية. وتناولت اوم في إصدارها الجديد نمط حياة العرب المتغير وقوة النساء البارزة حديثا.

وقد تتبع هذا الكتاب الذي يبدأ بتاريخ مجلس الدول الخليجية الست، مرحلة تعزيز أهمية الدور الاجتماعي للنساء الخليجيات. ويضم هذا الكتاب خمسة فصول وهي الفصل الأول: خلفية إنشاء الدول الخليجية وتاريخها، والفصل الثاني: حياة وتاريخ النساء الخليجيات، والفصل الثالث: الحامض النووي لثقافة الخليجيين - عقول الخليج والنساء، والفاصل الرابع: نمط الحياة في الخليج، والفصل الخامس: نمط واتجاه حياة النساء الخليجيات. وبهذا ملأت الدكتورة أوم فراغا في البحوث الكورية حول النساء في هذه المنطقة ، وذلك استفادة من معرفتها العلمية الطويلة والوافية.