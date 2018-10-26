إدراج 4 مناطق كورية ضمن القائمة العالمية لمدن الأراضي الرطبة

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تم إدراج 4 مناطق كورية، هي "جيجو" و"سون تشون" و"تشانغ نيونغ" و"إين جيه" ضمن القائمة العالمية لمدن الأراضي الرطبة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر دول الأطراف الموقعة على اتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة، والمنعقدة حاليا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقد تم توقيع اتفاقية الأراضي الرطبة يوم الثاني من شهر فبراير عام 1971 في مدينة "رامسار" الإيرانية من أجل الحفظ والاستخدام الرشيد لجميع الأراضي الرطبة عن طريق تطبيق إجراءات محلية وإقليمية وتعاون دولي، وذلك كمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر ديسمبر من عام 1975، وانضمت إليها كوريا الجنوبية في عام 1997.

وبموجب الاتفاقية، يقوم اتحاد "رامسار" الدولي بتعيين مواقع الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية بصفتها موئلا للطيور المائية في أرجاء مختلفة من العالم لحماية البيئة فيها. وقد تم بناء على ذلك اختيار 22 موقعا في كوريا الجنوبية.

وكانت كوريا قد بادرت بتطبيق نظام مدن الأراضي الرطبة منذ عام 2011، حيث تم اتخاذ قرار لتطبيق هذا النظام في الدورة الثانية عشرة من المؤتمر التي عقدت في أورغواي في عام 2015.

وبناء على هذا القرار، تم في مؤتمر هذا العام إدراج 18 منطقة في 7 دول، منها 6 مناطق في الصين، 4 مناطق في كل من كوريا الجنوبية وفرنسا، ومنطقة واحدة في كل من المجر ومدغشقر وسريلانكا وتونس، ضمن القائمة العالمية لمدن الأراضي الرطبة.

وسوف تتمكن المناطق الفائزة بالشهادات من استخدام علامة "رامسار" المعترف بها عالميا خلال السنوات الست القادمة.

وسيحضر ممثلو المناطق الكورية الأربع مؤتمر دبي للحصول على الشهادات الخاصة بمدن الأراضي الرطبة.