وزير المالية الكوري يؤكد على أهمية اقتصاد التقاسم

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قال "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية إن الحكومة تعتزم إطلاق خدمات نقل جديدة ، مؤكدا على أهمية اقتصاد التقاسم.

وتشمل خدمات النقل الجديدة أنواعا مختلفة من الخدمات، بما فيها نظام مشاركة ركوب السيارات الذي يتم من خلاله السماح لشخص آخر بركوب السيارات المدنية مع أصحابها.

وتتلخص فكرة نظام مشاركة ركوب السيارات في أنه في حالة وجود مقعد فارغ في سيارة شخص ما ويود السماح لشخص آخر بأن يركب معه في سيارته، فيتوجب عليه أن يعبر عن تلك الرغبة من خلال تطبيق إلكتروني يحدد من خلاله مكان انطلاقه أو تحركه. وعلى الشخص الذي هو بحاجة إلى الركوب معه أن يبدى هو الآخر رغبته في ذلك محددا الوجهة التي يقصدها، ومن ثم، إذا كانت هاتان الرغبتان متطابقتيْن، تتم بالفعل المشاركة في ركوب السيارات.

وأصبح نظام مشاركة ركوب السيارات يثير جدلا حادا في كوريا الجنوبية بعد أن كشفت شركة "كاكاو" المتخصصة في التواصل الاجتماعي عن خطة لتطبيق هذا النظام باستخدام تطبيق خاص بها.

ويرجع السبب في إثارة هذا الجدل إلى النفوذ القوي لشركة "كاكاو"،حيث يستعين معظم مستخدمي الهواتف الذكية في كوريا بتطبيق "كاكاو" للتواصل الاجتماعي، وهو ما سيؤدى إلى زيادة عدد الذين يفضلون نظام مشاركة ركوب السيارات عبر "كاكاو" بدلا من استخدام سيارات الأجرة، "تاكسي".

وفي الواقع، تعاني شركات سيارات التاكسي في كوريا من زيادة العرض بنسبة 20%، وهو ما يتسبب في معاناة سائقي التاكسي من أجور منخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، من الصعب تخفيف حجم العرض الذي يفوق حجم الطلب المناسب، لأن ذلك يتعلق بالوظائف ومعيشة الطبقة الفقيرة وقضية المواصلات العامة.

لكن الحكومة ترى أن نظام مشاركة ركوب السيارات يعتبر نوعا من العوامل الأساسية الضرورية للثورة الصناعية الرابعة وإحياء اقتصاد التقاسم، إلا أنها في الوقت نفسه قلقة من احتمال أن يتسبب ذلك في تقليل عدد الوظائف في شركات التاكسي.