ⓒ ABKO

نتعرف على شركة "آبكو" وهي شركة تعبّر عن قوة وصلابة صناعة الكومبيوتر وأجزائه في كوريا .





مدير التسويق في الشركة "لي هو 이호":

تأسست شركة "آبكو ABKO" في عام 2001 كشركة متخصصة في المعدات الخاصة بأجهزة الكومبيوتر. بدأت الشركة منذ تأسيسها كشركة واعدة وظلت تنمو بشكل مضطرد منذ نشأتها وأسهمت في تطوير تقنيات كومبيوتر جديدة مما أهلها للفوز بجوائز كبرى. بدأت الشركة منذ عام 2010 في إجراء بحوث وتجارب خاصة بصناديق كومبيوتر وتطوير ألعاب إلكترونية مفصلة على حاجات واحتياجات وأمزجة مستعملي الكومبيوتر المحليين في كوريا. صارت الشركة رقما رئيسيا مهما في مجال صناعة الكومبيوتر في كوريا منذ عام 2016، عندما بدأت في ارتياد الأسواق العالمية المختلفة.





ⓒ ABKO

أيضا أنتجت شركة "آبكو" خمسين نوعا مختلفة من صناديق الكومبيوتر، تتميز بتصميمات جذابة ومدهشة، ونوعية ممتازة وأسعار معقولة، وهو ما ساعدها على احتلال ما بين 35% و40% من السوق المحلية التي كانت تعتمد كثيرا على الواردات من الخارج. وفي عام 2015 اقتحمت الشركة سوق ألعاب الكومبيوتر.





مدير التسويق في الشركة "لي هو 이호":

استشعرت الشركة الحجم الضخم والمتنامي لسوق أجهزة الكومبيوتر الشخصي في كوريا منذ تأسيسها، ومن ثم تبنت استراتيجيات تسويقية جريئة. ومنذ عام 2010 شرعت الشركة في التحول من أجهزة الكومبيوتر الشخصي إلى الأجهزة النقالة والمتحركة والذكية. بعد ذلك قررنا أن نقفز بقوة داخل سوق أجهزة الألعاب الإلكترونية وصرنا بسرعة الشركة الأولى في هذا المجال في السوق المحلية واستحوذنا على نصيب وافر من تلك السوق خلال فترة قصيرة.





هكذا تنوعت منتجات الشركة لتشمل لوحات مفاتيح ذات شاشات وأخرى ميكانيكية التشغيل وثالثة مهجنة. وفي العام الماضي كشفت الشركة عن منتجها الجديد وهو لوحة مفاتيح ضوئية للمرة الأولى في السوق المحلية.





مدير التسويق في الشركة "لي هو 이호":

يمكن تعريف هوية شركة آبكو بكلمة واحدة، هي: "الأولى". فقد قامت الشركة بإنتاج العديد من المنتجات التي كانت الأولى من نوعها في السوق المحلية. في لوحة المفاتيح العادية، بمجرد الضغط على المفتاح يتم إرسال إشارة كهربائية إلى الجهاز لتنفيذ الأوامر المطلوبة. أما في لوحة المفاتيح الضوئية فيتم إرسال الإشارة الكهربائية من خلال منع الضوء. تكرار لمس وضغط لوحة المفاتيح الميكانيكية يزيد من احتمال تعطلها، بينما لوحة المفاتيح الضوئية تعتمد على الإشارات الضوئية فقط، وهو ما يضمن سلامة وسلاسة التشغيل لوقت طويل وبدون أعطال.





ⓒ ABKO

لوحة المفاتيح تعتبر من أهم الأجهزة الخاصة بالكمبيوتر. وقد أنتجت الشركة لوحة مفاتيح ضوئية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، حيث يتم استشعار الضوء عند ضغط المفتاح ويتم إرسال الإشارة المطلوبة. هكذا صارت شركة "آبكو" أول شركة كورية متخصصة في صناعة لوحات مفاتيح الطباعة تحصل على شهادة دولية بكفاءتها في مكافحة الماء ومقاومة الغبار. كما أن القدرة الفائقة على التحمل تعتبر خاصية أخرى تتميز بها منتجات الشركة.





مدير التسويق في الشركة "لي هو 이호":

الأداء المتميز هو هدف أي شركة متخصصة في هذا المجال. بالإضافة لذلك، تركز شركتنا على خاصية قوة تحمل المنتج وديمومته. لقد بعنا حوالي 500 ألف من لوحات المفاتيح الضوئية منذ بدء إنتاجها في يوليو من العام الماضي. ورغم هذا العدد الكبير، فإننا تلقينا أقل من 100 طلب للصيانة فيما بعد البيع.





تم اختيار شركة "آبكو" بواسطة مدينة سيول ضمن مهرجان "هاي سول" كإحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في كوريا، كما حصلت أيضا على شهادات في نظم الإدارة والجودة والمنتجات الصديقة للبيئة، وهي تتأهب الآن لاقتحام الأسواق العالمية.





مدير التسويق في الشركة "لي هو 이호":

معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا تخوض الآن منافسات فيما بينها داخل السوق الكورية المحلية. شركات كورية قليلة هي التي تحرص عمليا على الدخول في منافسات عالمية، ومن بينها شركتنا التي صارت تتصدر السوق المحلية الآن وتتهيأ وهي مستندة على خبراتها التكنولوجية، لاقتحام الأسواق العالمية من خلال استراتيجية تسويقية محكمة، وعمليات بحث وتطوير وتجريب متعددة.





نجحت شركة آبكو في فرض نفسها كشركة كبيرة ومؤثرة في سوق لوحات المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر وأجهزة الألعاب الإلكترونية في كوريا. وبعد نجاحها المؤكد محليا، يبدو أن نجاحها على الصعيد الدولي بات قريب المنال.