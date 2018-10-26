توقعات رفع سعر الفائدة في كوريا

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ألمح البنك المركزي الكوري إلى احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال شهر نوفمبر القادم. وجاء ذلك في الوقت الذي قرر فيه أن يخفّض توقعاته للنمو الاقتصادي.





الدكتور "كيم وان جونغ 김완중" من معهد هانا للتمويل :

كان البنك المركزي الكوري قد حافظ على سعر الفائدة على مدى 11 شهرا متتالية منذ رفعها في نوفمبر من العام الماضي. الضغوط التضخمية هي إحدى العوامل الرئيسية وراء ذلك. أي زيادة في الاستهلاك الخاص والاستثمار تعني المزيد من الضغط التضخمي. لكن مؤشر أسعار المستهلك في كوريا ظل في حدود 1% خلال العام وهو ما يقل عن النسبة المستهدفة بواسطة البنك المركزي وهي 2%. كذلك ازدادت المؤشرات سوءا بسبب عوامل خارجية غير مواتية، وفي مقدمتها الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والمخاطر التي تتعرض لها الاقتصادات الناشئة نتيجة لرفع سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. ربما وجد البنك المركزي الكوري صعوبة في رفع سعر الفائدة الرئيسي بسبب تلك العوامل.





المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي حاليا كانت وراء قرار تجميد سعر الفائدة الرئيسي في كوريا، لأن أي رفع لسعر الفائدة في مثل هذه الظروف قد يؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي.





الدكتور "كيم وان جونغ 김완중":

في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي، ينخفض الدخل الأسري ودخل الشركات، وهو ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع المالية بصفة عامة ويزيد من مخاطر الإفلاس. سيؤدي ذلك أيضا إلى قيام المؤسسات المالية برفع سعر الفائدة على أي قروض تقدم لهذه الأسر والمؤسسات وهو ما يسبب مخاطر ائتمانية. مثل هذا الموقف ينتج عنه خمول استهلاكي واستثماري متسارع بسبب تراجع حجم الإنفاق وضعف وتيرة النمو. باختصار فإن أي رفع لنسبة الفائدة الرئيسية سيؤدي إلى تراجع اقتصادي.





من ناحية أخرى، يعتبر الركود الوظيفي أيضا ضمن مظاهر التباطؤ الاقتصادي. وأي رفع في سعر الفائدة قد يؤدي إلى المزيد من الانكماش في الاستهلاك وبالتالي ركود أطول وأوضاع وظيفية أسوأ. كل هذا أدى إلى تجميد سعر الفائدة وقاد أيضا إلى تخفيض توقعات النمو.





الدكتور "كيم وان جونغ 김완중":

قرر البنك المركزي الكوري تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي من 2.9% إلى 2.7%، فأوضاع الصادرات في حالة تراجع بسبب سياسات الحماية التجارية العالمية، والحرب التجارية الأمريكية الصينية. وقطاع الإنشاءات الكوري تأثر سلبا بسبب اللوائح والقيود العقارية الحكومية الجديدة. الضعف العالمي المتوقع في الطلب على أشباه الموصلات خلال الفترة القادمة سيكون له أثر سلبي كذلك. أعتقد أن البنك المركزي قد يضطر لتخفيض توقعاته للنمو مجددا بالنسبة للعام القادم إزاء الاحتمال المتزايد لاستمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مما قد يعرض صادرات كوريا للصين للتراجع أكثر.





كان البنك المركزي الكوري قد توقع في مطلع العام الجاري نموا اقتصاديا يبلغ 3% هذا العام. وفي يوليو قرر تخفيض هذا التوقع إلى 2.9%، ثم بعد ثلاثة أشهر خفضه مجددا إلى 2.7%.





الدكتور "كيم وان جونغ 김완중":

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر من العام الجاري ثم يعقب ذلك بثلاث زيادات خلال العام الجديد. من جانبها ظلت كوريا تجمد سعر الفائدة الرئيسي على مدى 11 شهرا متتالية، مما جعل الفرق بين السعرين الأمريكي والكوري يبلغ 75 نقطة قاعدية. في حالة استمرار الفجوة، من المتوقع أن يصل الفرق إلى مائة نقطة قاعدية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى هروب رؤوس الأموال من كوريا. الفرق في النسبة ليس هو العامل الوحيد الذي يتخذه المستثمرون في الحسبان عادةَ، فهناك التقلب في أسواق النقد الأجنبي وحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وعوامل أخرى عديدة تؤخذ في الاعتبار. لهذا لا أتوقع حدوث هروب الاستثمارات من كوريا.





العناصر السلبية في الأسواق المالية والعقارية في كوريا تسبب ضغوطا من أجل رفع سعر الفائدة الرئيسي. وهناك محللون يعتقدون أن البنك المركزي سوف يُضطر إلى رفع سعر الفائدة بالفعل في نوفمبر القادم.





الدكتور "كيم وان جونغ 김완중":

إذا أخذنا في الاعتبار أن توقع البنك المركزي الكوري للنمو الاقتصادي في العامين الجاري والقادم كان في حدود 2.7%، فإن هناك احتمالا كبيرا بأن يرفع البنك سعر الفائدة في اجتماعه القادم يوم 30 نوفمبر. البنك المركزي الأمريكي على وشك القيام برفع جديد في ديسمبر. وسوف يسعى البنك المركزي الكوري لاعتبار الأمر ضربة استباقية في نوفمبر لمواجهة اتساع الفجوة الكبيرة المحتملة بين السعرين الأمريكي والكوري.





البنك المركزي الكوري اتخذ قرارا صعبا خلال الأسبوع الماضي بتجميد سعر الفائدة الرئيسي، وذلك تحسبا لردود الفعل الاقتصادية السلبية. لكن هذه المسألة بحاجة للمزيد من المتابعة الدقيقة والدراسة الجادة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.