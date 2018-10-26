الحكومة الكورية تنشئ صندوقا لاستقرار السوق المالية

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قررت الحكومية الكورية إنشاء صندوق مالي تتجاوز قيمته 500 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 440 مليون دولار، ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق المالية المحلية.

جاء هذا القرار في اجتماع للجنة الخدمات المالية عقد اليوم الاثنين، وضمن الخطة التي كشفت عنها الحكومة في شهر يناير الماضي لإحياء سوق "كوسداك" للشركات التكنولوجية.

وبناء على ذلك، ستقوم لجنة الخدمات المالية بتوسيع حجم الصندوق المالي الخاص بإحياء سوق "كوسداك" للشركات التكنولوجية من القيمة المقررة لهذا العام وهي 200 مليار وون إلى 300 مليار وون.

وتخطط اللجنة لاستثمار هذه الأموال في الشركات التكنولوجية المقوّمة بأقل من قيمتها والمدرجة في سوق "كوسداك" بدءا من أوائل شهر نوفمبر.

كما ستقوم اللجنة بتشكيل صندوق مالي آخر تتجاوز قيمته 200 مليار وون للاستثمار في سوقي "كوسبي" و"كوسداك".

وبهذا سيتم ضخ أكثر من 500 مليار وون في السوق المالية من أجل جلب الاستقرار للبورصة الكورية.

وفي الواقع، تعاني السوق المالية الكورية من صعوبات كبيرة في الآونة الأخيرة لدرجة أن السلطات المالية عقدت اجتماعا طارئا واتخذت إجراءات طارئة لاستقرارها.

وقد أغلق مؤشر الأسهم الكورية "كوسبي" منخفضا عند مستوى 2027.15 نقطة يوم الجمعة الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ بداية هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح الاقتصاد الكوري يتعلق بعوامل خطرة تهدد استقراره، ومن بينها النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة، وعدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية، إلى جانب انخفاض التوقعات بإنجازات الشركات الكورية.