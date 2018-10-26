بدء تنفيذ إعلان بيونغ يانغ المشترك بين الكوريتين

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نشرت الجريدة الحكومية اليوم الاثنين إعلان "بيونغ يانغ" المشترك الذي صدر في ختام الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكريتين في شهر سبتمبر الماضي.

وبهذا، يكون إعلان "بيونغ يانغ" قد دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الحكومية.

وتعتبر عملية نشر القوانين الجديدة في الجريدة الحكوميةِ المرحلةَ الأخيرة من إجراءات دخولها حيز التنفيذ، حيث تعد هذه الجريدة هي الوسيلة الرسمية التي تستخدمها الحكومة للإعلان عن أعمالها للموظفين الحكوميين وعامة الشعب.

ويشتمل "إعلان بيونغ يانغ" المكون من 6 بنود، على نتائج الجولة الثالثة من القمة بين الكوريتين التي عقدت في بيونغ يانغ خلال الفترة من يوم الثامن والعشرين وحتى العشرين من شهر سبتمبر الماضي.

وينص البند الأول على الإعلان عن القضاء على تهديدات الحرب وإنهاء حالة العداء العسكري بين الكوريتين، ويتضمن الاتفاق العسكري الموقع بينهما على هامش القمة، تفاصيل البند الأول.

أما البند الثاني فيدعو إلى تعزيز التبادل والتعاون بين الكوريتين، ويتعلق البندان الثالث والرابع بإيجاد حل جذري لمشكلة العائلات المشتتة في الكوريتين وتنمية التعاون في مختلف المجالات.

ويقضي البند الخامس بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام دائم للسلام فيها.

ويفيد البند السادس والأخير باحتمال زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لسيول في القريب العاجل.

ورغم دخول "إعلان بيونغ يانغ" حيز التنفيذ من خلال نشره في الجريدة الحكومية، مازال هذا الإعلان يثير جدلا حول صلاحيته نظرا لأن التصديق عليه قد تم من خلال الرئيس "مون جيه إين" ومجلس الوزراء دون الحصول على مصادقة البرلمان.

وتدعي الأحزاب المحافظة أنه كان من المفترض أن يصادق البرلمان على إعلان بيونغ يانغ لأنه يتعلق بالأمن الوطني ويحتاج إلى أعباء مالية لتنفيذه.

أما مكتب الرئاسة والحزب الديقمراطي الحاكم فيدعيان أنه ليس هناك حاجة للحصول على مصادقة البرلمان لأن الإعلان عبارة عن وثيقة تشتمل على إجراءات متابعة لبيان "بان مون جوم" الذي صدر في ختام الجولة الأولى من القمة بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي، وقد تم تقديمه للبرلمان للمصادقة عليه، ومازال معلقا حتى الآن.