الشرطة تكشف عن مرتكب حادثة القتل التي روَّعت الرأي العام

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اتخذت الشرطة، يوم الاثنين الماضي، قرارًا استثنائيًّا بالكشف عن هوية المتهم الرئيسي، في جريمة القتل الوحشية التي وقعت في غرب سيول قبل أسبوع. وقد اعتاد المتهم تعاطي الأدوية المضادة للاكتئاب لسنوات، مما جعل قضيته تثير الجدل مجددًا حول التساهل مع المجرمين إذا كانت حالتهم العقلية غير مستقرة.

وقالت الشرطة إن المتهم اسمه كيم سيونغ سو، ويبلغ من العمر 29 عامًا. وقد اتُّهم بقتل أحد العاملين بدوام جزئي في أحد مقاهي الانترنت، بعد توجيه عشرات الطعنات إليه، في 14 من أكتوبر.

وقالت الشرطة إن النزاع بينهما نشب بعد أن طلب المتهم من الضحية تنظيف مائدته من بقايا الطعام، وبعد مشادة غادر المتهم المكان وعاد بسكين، وبحسب ما ورد، فقد أخبر الشرطة بأنه قتل العامل لأنه كان فظًّا في ردِّه.

كما قال إنه يتناول مضادات الاكتئاب منذ سنوات، وقد قدمت عائلته مذكرة طبية تثبت إصابته بالاكتئاب للشرطة.

أثارت تلك القضية الوحشية ضجة كبيرة في الرأي العام، ووقَّع أكثر من 800 ألف شخص عريضة على موقع المكتب الرئاسي تدعو إلى فرض عقوبات مشددة على أصحاب الأمراض العقلية. واشتكى الموقعون من تساهل القانون الكوري مع المجرمين الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

وقد نُقِل كيم إلى مستشفى للأمراض النفسية لإجراء تقييم له لمدة شهر، قبل المضي قدمًا في المحاكمة.

تجاوز عدد الموقعين على العريضة حتى الآن مليون شخص، وأصبح بذلك أكثر الالتماسات الموجهة إلى مكتب الرئاسة من حيث عدد التوقيعات.