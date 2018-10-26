أسبوع سيئ للاقتصاد الكوري الجنوبي

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كان الأسبوع الماضي مخيِّبًا للآمال بالنسبة للاقتصاد الكوري الجنوبي. فقد أعلن بنك كوريا المركزي يوم الخميس الماضي أن الاقتصاد نما بأقل من 1% في الربع الثالث من العام، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وبلغت نسبة النمو في الربع الثالث 0.6%.

وقد نما الاقتصاد الكوري بنسبة 1% في الربع الأول من العام، ثم تراجعت نسبة النمو إلى 0.6% في الربع الثاني.

وكانت أسباب هذا التباطؤ في الربعين الثاني والثالث متشابهة.

وبينما استمرت الصادرات في تحقيق نمو كبير بسبب تصدير أشباه الموصلات، ومع الزيادة المطردة في الاستهلاك، فقد استمر التراجع في الاستثمار في قطاع البناء والمعدات.

وازدادت الصادرات بنسبة 3.9%، كما زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 0.6%، بينما تراجع الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 6.4%، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عشرين عامًا، حيث لم يشهد تلك النسبة منذ عام 1998.

وتقلص الاستثمار في المرافق بنسبة 4.7 أيضًا، للربع الثاني على التوالي.

وعلى أساس سنوي، شهد الربع الثالث نموًّا بنسبة 2%، وهو أدنى مستوى للنمو خلال 9 سنوات.

وقال مسؤول في البنك المركزي، إنه بالنظر إلى مستوى النمو المتوقع، فإنَّ تراجع النمو إلى نسبة 0.5% وما حولها لا يعني حدوث هبوط اقتصادي كبير.

ومن أجل الوفاء بتوقعات النمو التي أصدرها البنك المركزي، بنسبة 2.7%، فيجب أن يحقق الربع الرابع نموًّا اقتصاديًّا بنسبة 0.8% على الأقل.

وتوقع المسؤول أن هذا الهدف قابل للتحقيق، قائلًا إن الاستثمارات الحكومية التي تم تأجيلها في الربع الثالث يمكن أن يتم تنفيذها في الربع الرابع، كما ستظهر آثار خفض ضريبة الاستهلاك الفردية في الربع الأخير من هذا العام.

ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب "كوسبي" يوم الخميس الماضي بمقدار 50.91 نقطة، أو ما يمثل 2.43%، كما بلغ سعر الإغلاق لذلك اليوم أدنى مستوى له خلال 21 شهرًا.

وعلى صعيد آخر، جاءت بعض الأخبار الإيجابية يوم الأربعاء الماضي، حيث أعلنت الحكومة عن تخفيض الضرائب على الوقود بنسبة 15%، وسوف يؤدي هذا القرار بتخفيض ضرائب الوقود، والذي يستمر ستة أشهر بدءًا من يوم السادس من نوفمبر القادم؛ إلى تخفيض أسعار البنزين بمقدار 123 وون لكل لتر، والديزل بمقدار 87 وون.

قررت الحكومة الكورية أيضا خلق 59 ألف وظيفة في مؤسسات الدولة والهيئات العامة، وتوفير التدريب المهني لـ35 ألف من الباحثين عن الوظائف.