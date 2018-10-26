.ⓒ SWM.AI

نتعرف على شركة "إس دبليو إم SWM" المتخصصة في برمجة السيارات ذاتية القيادة





مديرها التنفيذي "كيم كي هيوك 김기혁":

نحن شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي الخاص بالسيارات ذاتية القيادة. الذكاء الاصطناعي تقنية قابلة للتطبيق في العديد من المجالات، ومنها السيارات ذاتية القيادة، وشركتنا من الشركات الرائدة في هذا المجال. حصلت شركتنا على العديد من الشهادات منذ بدء أعمالها في عام 2005. وهذا العام حصلنا على جائزة الرئيس الخاصة بالإسهام في توسيع المبيعات وخلق وظائف وتطوير تقنيات العربات ذاتية القيادة.





تمكنت هذه الشركة من تطوير برنامج خاص للسيارات ذاتية القيادة، وهو مجال جديد عالميا.





مديرها التنفيذي "كيم كي هيوك 김기혁":

البرنامج الخاص بنا يسمى "آرمسترونغ Armstrong". أطلقنا هذا الاسم من وحي اسم رائد الفضاء "نيل آرمسترونغ" الذي كان أول من وضع قدميه على سطح القمر. يرمز ذلك للتكنولوجيا الرفيعة والمتميزة لشركتنا. متى ما تم تركيب إطار هذا البرنامج في أي سيارة عادية مثل تلك السيارات التي تنتجها شركات "هيون ديه" أو "كيا"، فإنها تصبح سيارة ذاتية القيادة.





تتحرك السيارة ذاتية القيادة بنفسها من اتجاه إلى آخر وبصورة آمنة ومريحة دون أي مساعدة بشرية. والسيارة الذكية تكون مجهزة بأدوات استشعار متعددة لقياس المسافات ورصد المعيقات واستكشاف الاتجاهات، ويكون لديها وحدة معالجة رسومات بيانية لتقييم وتحديد كل الأشياء المحيطة بالسيارة من خلال كاميرات مراقبة وتحليل للصور، مما يساعد السيارة على التحرك الآمن. ولذلك فإن السيارات ذاتية القيادة بحاجة لتقنيات الذكاء الصناعي وشبكات معلومات وبيانات ضخمة من الجيل الخامس.





مديرها التنفيذي "كيم كي هيوك 김기혁":

نظام القيادة الخاص بنا هو نظام يتضمن أدوات ملاحة تشير إلى الطريق الذي ينبغي اتباعه ونظام رؤية ومراقبة تسمح للسيارة بالتوقف دون الحاجة للنظر للسيارات الأخرى في المنطقة المحيطة من خلال المرايا كما في السيارات العادية. من التقنيات الأخرى المهمة تقنية "نداء الطوارئ" الذي يسمح لركاب السيارة بالتواصل مع محطات قاعدية في حالات الطوارئ. تتكامل كل هذه النظم المساعدة لتكوين ما يعرف باسم "إطار آرمسترونغ" للقيادة الذاتية.

كمهندس متخصص، بدأ السيد "كيم" في تطوير جهاز للقيادة الذاتية منذ عام 2010. وبعد الكثير من الدراسات والتجارب تمكن من تطوير نظام متكامل لمعالجة المعلومات التي توفرها أجهزة الاستشعار لتحريك السيارة بشكل آمن. والآن تتكون شركته من 160 شخصا منهم 130 مهندسا.





.ⓒ SWM.AI

مديرها التنفيذي "كيم كي هيوك 김기혁":

لدينا ما بين 30 و40 براءة اختراع للقيادة الذاتية للسيارات صادرة عن عدة هيئات ومعاهد متخصصة، من بينها براءة اختراع تُقدر قيمتها بما يقارب 5 ملايين دولار. نحن بالتأكيد شركة متطلعة وواعدة في مجالها وتمتلك من التقنيات ما يؤهلها للقيام بدور ريادي في كوريا. لدينا استثمارات تٌقدر بما يزيد عن عشرة ملايين دولار هذا العام.





شاركت إس دبليو إم في مشروع تحت إشراف وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل بهدف تطوير نظم نقل ومواصلات ذاتية القيادة في سيول وجزيرة جيجو. ودخلت الشركة كذلك في مشاركات مع العديد من المؤسسات الأخرى لإجراء بحوث وتجارب مشتركة في هذا المجال. تضع الشركة الصين واليابان ضمن الوجهات الرئيسية المحتملة لصادراتها خلال المستقبل القريب.





مديرها التنفيذي "كيم كي هيوك 김기혁":

السبب الرئيسي لتطوير "إطار آرمسترونغ" هو وضع الأساس المتين للترويج للسيارات ذاتية القيادة. بعد إجراء الاختبارات اللازمة، نسعى لجعل تجارب السيارات ذاتية القيادة أمرا ميسورا ومنتشرا. يمكن تسيير شبكات سيارات تاكسي عبر القيادة الذاتية بأسعار معقولة، وهو ما تسعى إليه شركتنا. نحن شركة مستقبلية واعدة ومستعدة لتحمل تبعات كل المخاطر والتجارب لتحقيق الحلم الذي ظل يراودها منذ تأسيسها، وذلك من خلال مواجهة كل التحديات والمصاعب.





يبدو أن العالم مقبل على عصر جديد سيصبح فيه قائد السيارة نظام كمبيوتر، بينما سيتمكن الركاب من الاستمتاع بالتنقل بأمان دون أي قلق بشأن مشاكل القيادة. لكن هناك تحديات كثيرة تقف أمام تحقق هذه الصورة المستقبلية، وهو ما تسعى شركة "إس دبليو إم" لتجاوزه من خلال المزيد من البحوث والتجارب التكنولوجية الرائعة.