إجراءات الحكومة لتحريك الاقتصاد

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تنوي الحكومة الكورية الكشف عن إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد المحلي الذي تعتريه حالة من التباطؤ.





الباحث "لي إين تشول 이인철" مدير معهد "ريال غود" للبحوث الاقتصادية :

الغرض الرئيسي من الإجراءات الجديدة هو بث الحياة في الاقتصاد الكوري الذي يعاني من الركود. رغم أن الإجراءات قصيرة الأجل، إلا أنها تهدف لتحسين الأوضاع الوظيفية في البلاد. الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن سيئة على المستويين الداخلي والخارجي. فعلى المستوى الداخلي تعيش البلاد حالة جمود وظيفي واضح ومصاعب عملية. وخارجيا ما زالت الحرب التجارية الأمريكية الصينية دائرة بتأثير سلبي على الآخرين، ومن بينهم كوريا. كذلك تأثرت أسواق العديد من الاقتصادات الناشئة بقرار رفع سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. على ضوء كل ذلك، لم يكن من المستغرب قيام الخبراء الاقتصاديين الدوليين برسم صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية العالمية في العام الجديد. وإزاء هذه الأوضاع، رأت الحكومة الكورية ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية للتصدي لتلك الأوضاع. للإجراءات المتخذة ثلاثة جوانب رئيسية، هي: زيادة الوظائف من خلال ضخ الأموال اللازمة، وتخفيض الضرائب على منتجات النفط والوقود لتقليل الأعباء عن المواطنين وأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، وتسهيل اللوائح الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات.





حسب تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، بلغ حجم نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 0,6% فقط. ورغم أن هذا الرقم لا يختلف عن الأرقام المسجلة في الأرباع السنوية السابقة، إلا أنه يعتبر مؤشرا على فقدان قوة الاندفاع الاقتصادي المطلوب.





الباحث "لي إين تشول 이인철":

تخطط الحكومة لخلق 59 ألف وظيفة جديدة داخل المؤسسات الحكومية والعامة، منها 18 ألف فرصة عمل تدريبية داخل مختلف المؤسسات لمساعدة الشباب على الحصول على وظائف وفرص عمل وتدريب. وسيتم إضافة 11 ألف موقع إداري لتوفير خدمات أفضل، بجانب 18 ألف وظيف لأصحاب الاحتياجات الخاصة. وستكون المواقع الجديدة قابلة للامتداد حتى العام الجديد حسب الأوضاع المحلية. يتم حاليا تخصيص مبلغ 9 ملايين وون لكل عامل منتظم جديد في شركة صغيرة، وسيستمر هذا الدعم المالي لمدة ثلاثة أعوام. من المتوقع أن يستفيد أكثر من عشرة آلاف شخص من هذا البرنامج.





يرى البعض أن الإجراء الخاص بتوفير فرص عمل مؤقتة قصيرة الأجل لا يمثل حلا للمشكلة الخطيرة، غير أن استمرار ذلك الوضع كما هو، يمثل أيضا مشكلة قابلة للتفاقم اقتصاديا، حيث ستؤدي إلى تخفيض دخول الطبقات الأكثر هشاشة، وتوسع من الفجوة في توزيع تلك الدخول.





الباحث "لي إين تشول 이인철":

حسب الإجراءات الجديدة سيتم تنفيذ ثلاثة مشروعات استثمارية خاصة بأسرع ما يمكن. المشروعات الثلاثة هي: مشروع توسيع مصنع مضيق "يونغ إيل영일" في "بوهانغ" بتكلفة 1,5 تريليون وون، ومشروع تطوير مجمع ميناء "يوسو- كوانغ يانغ"، ومشروع مجمع "يوسو" القومي الصناعي. ستعمل الحكومة على تذليل كل العقبات المتعلقة بتلك المشروعات لفتح الطريق أمام الشركات المحلية المعنية للمضي بسرعة في تنفيذ خططها وبرامجها هناك والتي تُقدر بحوالي ملياري دولار، خلال النصف الأول من العام القادم. وكجزء من الجهود الرامية لتشجيع الاستثمارات المحلية، تخطط الحكومة لإنفاق حوالي 13 مليار دولار، منها نحو عشرة مليارات لمشروعات صناعية هيكلية. كل الشركات الراغبة في العودة للسوق المحلية بما فيها الشركات الكبيرة ستكون مؤهلة ومستحقة للدعم الحكومي وللإعفاءات الضريبية.





ومن المنتظر أن تتجه الحكومة الكورية أيضا لتخفيف اللوائح الخاصة بالخدمات السياحية والطبية لسكان المناطق البعيدة، وتشجيع منصات "اقتصاد المشاركة" في مجاليْ النقل والإسكان من خلال تسهيل الإجراءات ذات الصلة، كما تسعى لتشجيع الاستثمارات المحلية من خلال تخفيض الضرائب على منتجات الوقود.





الباحث "لي إين تشول 이인철":

ستخفض الحكومة الضرائب على المنتجات النفطية بنسبة 15% وسيكون التخفيض مؤقتا بداية من يوم 6 نوفمبر ولمدة 6 أشهر. سيكون ذلك التخفيض الأول من نوعه منذ عام 2008، أي منذ الأزمة المالية العالمية. سيتم تخفيض أسعار الغازولين والديزل والغاز المسال. ومن المتوقع أن يساعد ذلك في تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخل المحدود والأعمال التجارية الصغيرة، وأيضا رفع معدلات الاستهلاك والإنفاق الداخلي وتحريك الطلب. يرى البعض أن الأغنياء وأصحاب الدخول العالية سيكونون الأكثر استفادة من تلك الإجراءات. وتعترف الحكومة بأنها إجراءات ربما لن توفر المساعدة الكاملة والمطلوبة للفئات المستهدفة، لكن سيكون لها آثار إيجابية مؤكدة.





ربما ستكون بعض الشرائح الاجتماعية المستفيدة من هذه الإجراءات ليست هي المستهدفة حقا، لكن الأمر الأكثر إزعاجا هو أن هذه الإجراءات مؤقتة وقصيرة الأجل وبتكلفة تبلغ 23 مليار دولار، وربما تكون الحكومة بحاجة لخطط ثابتة وطويلة الأجل.





الباحث "لي إين تشول 이인철":

أنفقت الحكومة الكورية الحالية منذ وصولها للحكم في العام الماضي أكثر من 45 مليار دولار من أجل خلق المزيد من الوظائف، لكن النتيجة ما زالت محبطة. وقد وعت الحكومة الدرس القاسي بأن إنفاق الأموال وحده لا يمثل الحل الأمثل للمشكلة، وإنما يؤدي لنتائج مؤقتة وقصيرة الأجل. ومرة أخرى تعلن الحكومة إجراءات مؤقتة وقصيرة الأجل مستندة على أموال دافع الضرائب وذلك قبيل فصل الشتاء، وهو موسم تقل فيه فرص العمل في العادة. في الحقيقة، هناك العديد من العوامل وراء مشكلة البطالة ومن بينها متغيرات هيكلية سكانية وصناعية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ونقص ساعات العمل اليومي. تقول الحكومة إنها سوف تسمح للشركات باتباع المرونة في تحديد ساعات العمل البالغة 52 ساعة أسبوعيا. رغم ذلك يبدو أن الإجراءات الأخيرة لن تساعد في وضع سياسات إيجابية فاعلة متوسطة وطويلة الأجل، ينتج عنها خلق المزيد من الوظائف.





تقول الحكومة الكورية إنها ستمضي قدما في البحث عن فرص استثمارية وإقامة مشروعات جديدة، كما ستعلن عن المزيد من الخطط الاقتصادية الجديدة في شهر ديسمبر القادم.