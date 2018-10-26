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من المقرر أن يتم بناء وحدة ضخمة للطاقة المتجددة في منطقة "سيه مان كوم" القربية من مدينة "كون سان" بمقاطعة شمال "تشولا"، على مساحة قدرها 38.29 كيلومتر مربع.

وبموجب هذه الخطة، سيتم بناء محطات للطاقة الشمسية والرياح يصل إجمالي حجم توليدها للكهرباء إلى 4 غيغا واط، وبتكلفة تبلغ 10 تريليونات و569 مليار وون، أي ما يعادل 9.27 مليار دولار.

وقد تم استصلاح منطقة "سيه مان كوم" في عام 2010 بعد 20 عاما من بناء سد بحري اصطناعي فيها يصل طوله إلى 33.9 كيلومتر بتكلفة قدرها 2.9 تريليون وون، وتصل مساحة الأراضي المستصلحة داخل منطقة السد إلى 40 ألف هكتار.

وكانت عملية استصلاح منطقة "سيه مان كوم" قد استهدف في البداية تطوير الأراضي الزراعية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، ولكن تغير الوضع الغذائي في البلاد حيث تم إنتاج أرز بكميات أكبر من الاحتياجات.

ولذلك قامت حكومة الرئيس الأسبق "روه مو هيون" بتغيير الغرض من استصلاح الأراضي ليتم استخدام 28% منها لأغراض غير زراعية، ثم غيرت حكومة الرئيس "لي ميونغ باك" الغرض مرة أخرى ليتم استخدام 70% منها لأغراض غير زراعية.

وبعد ذلك قررت حكومة الرئيسة "بارك كون هيه" استخدام الأراضي المستصلحة ليتم فيها بناء وحدة اقتصادية، وإلغاء خطة زراعة الأرز فيها.

ومن جانبها، قالت حكومة الرئيس "مون جيه إين" الحالية إن بناء وحدة ضخمة للطاقة المتجددة في منطقة "سيه مان كوم" سيسهم في تعزيز فاعلية المنطقة، لكن هذه الخطة أصبحت تواجه معارضة نظرا لأنه تم إقرارها دون أي خطوة لجمع الآراء العامة.