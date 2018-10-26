توقعات بعقد لقاء بين وزيريْ الخارجية الأمريكي والكوري الشمالي الأسبوع القادم

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تبين أمس الاثنين أنه من المتوقع أن يُعقد لقاء بين وزيريْ الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" والكوري الشمالي "لي يونغ هو" الأسبوع القادم، أي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأمريكي التي ستُجرى يوم السادس من نوفمبر.

ويشير تأجيل المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى ما بعد انتهاء تلك الانتخابات، إلى أن المفاوضات النووية بينهما ستكون أكثر تعقيدا وستحتاج إلى وقت طويل لإحراز تقدم.

ويرجع السبب في هذا التأجيل إلى موقفيْ الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي الداعين إلى عدم الإسراع في استئناف المفاوضات النووية.

وبالنسبة للولايات المتحدة، ستستفيد من عقد المفاوضات النووية بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي، نظرا لأن التوقعات بإحراز تقدم فيها ستكون في صالح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في هذه الانتخابات، وأنه إذا تم عقد هذه المفاوضات قبل الانتخابات فقد تؤثر نتائج المفاوضات تأثيرا سلبيا على الانتخابات.

وفي الواقع، ظلت المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قائمة رغم مرورها بحالة من الجمود، ومازالت العقوبات الدولية مفروضة على كوريا الشمالية دون تخفيف، والأنشطة النووية لكوريا الشمالية مجمدة منذ بدء المفاوضات النووية بينهما.

ولذلك، يبدو أن الولايات المتحدة ليس لديها حاجة للإسراع في استئناف المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية إذا ظل الوضع كما هو عليه الآن.

أما بالنسبة لكوريا الشمالية فيبدو أنها تعتقد أنها ستخسر من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، لأن تصرفات الولايات المتحدة الأخيرة تشير إلى أنه ليس هناك احتمال كبير بقيامها بالإعلان عن إنهاء الحرب الكورية وتخفيف العقوبات التي فرضتها على بيونغ يانغ.

بالإضافة إلى ذلك، استفادت كوريا الشمالية استفادة كبيرة من الحوار مع الولايات المتحدة حيث أصبحت تجذب الكثير من الاهتمام من المجتمع الدولي، وهو ما أدى إلى تخفيف صورتها السيئة كنظام ديكتاتوري.

ولكن إذا استمر هذا الوضع لوقت أطول، فمن المتوقع أن تتعرض المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ لفقدان قوة الدفع، وهو ما تقلق منه كوريا الجنوبية.

وفي هذا الصدد، تحاول الحكومة الكورية الجنوبية الإسراع في تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية من أجل كسر حالة الجمود التي تمر بها المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.