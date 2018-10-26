مهرجان أولليه للمشي لعام ٢٠١٨ في شهر نوفمبر





تقام فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أولليه للمشي في جزيرة جيجو لعام 2018 خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر. حيث يشارك في المهرجان حوالي 10 آلاف شخص سنويا من مختلف دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان وتايوان وغيرها.

الجدير بالذكر أن هذا المهرجان يعتبر أكبر مهرجان في منطقة جزيرة جيجو، ولذلك ينظم مواطنو جيجو والفنانون مقدمو الأداءات الفنية المثيرة معاً العديد من عروض الأطعمة الإقليمية الشهية إلى جانب البرامج الفلكلورية والتجريبية الخاصة بجزيرة جيجو والحفلات والأداءات الفنية والموسيقية في آن واحد مما يتيح للمشاركين فرصة للاستماع بأجواء الطبيعة الخلابة والجميلة الخاصة بجيجو في أثناء المشي على طريق أولليه.

ويشمل المهرجان من 5 إلى 7 مسارات، حيث سيمشي المشاركون في اليوم الأول أي يوم الخميس انطلاقاً من منطقة "نام وان بو غو" عبوراً بطريق "كُن أونغ هيه آن كيونغ سُنغ جي" الذي يشهتر بأنه أجمل طريق في كوريا الجنوبية، وصولاً إلى منطقة "سويه سو كاك" التي تطل على بحر جيجو الأخضر الزمردي المتلألئ.

وفي اليوم الثاني سيأخذ المشاركون مسار 6 حيث يمشون طريق جيجو كي أو رُم" وشوارع وسط المدينة المشهورة وسوق مايل أولليه في بلدة "صو كويه بو" التي تكتظ بأشياء مسلية كثيرة. أما في اليوم الثالث سيأخذون مسار 7 حيث يمكن أن يستمتعوا بمنظر بحر "صو كيوه بو" الجميل والمشرق. وإلى جانب برنامج المشي، ستقام أنواع كثيرة من العروض الأدائية والحفلات الموسيقية على خلفية الطبيعة الخلابة المنعشة، حيث يمكن لكل الزور أن يستمتعوا بالاستماع إلى الموسيقى الجميلة.

كما توجد برامج تجريبية يمكن للزوار التعرف من خلالها على ثقافة جيجو الفريدة بما فيها تجربة الزفاف التقليدي وأداء "هيه نيو" أي بالترجمة الحرفية "نساء البحر" أي النساء الغواصات اللاتي يغصن في البحر لصيد الأسماك والأحياء البحرية بأيديهن مباشرة، وغيرها من الأنشطة التجربية الطريفة المنوعة جداً.