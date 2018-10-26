بلدية جيجو تعلن عن تجنيد قوى عاملة لمساعدة مزارعي الجزيرة في الحصاد

ⓒ Getty Images Bank

أعلنت بلدية جيجو عن تجنيد قوى عاملة لمساعدة مزارعي الجزيرة على حصاد محاصيل التانجرين خلال موسم الحصاد القريب. ويأتي ذلك بسبب معاناة مزارعي التانجرين في جيجو سنويا من نقص القوى العاملة خلال الحصاد، وبالتالي بدأت بلدية جيجو في مساعدة المزارعين ووقعت على مذكرات تعاون مع بلديات ومؤسسات زراعية لتوفير قوى عاملة للمزارع خلال موسم الحصاد.

تجدر الإشارة إلى أن المزارعين في جزيرة جيجو يعرضون تذكرة طيران وتذكرة فندق على حسابهم إلى جانب راتب يومي للحصاد. والله هذه فرصة عمل رائعة. لذلك قررت بلدية جيجو مساعدة المزارعين على حصاد محاصيلهم من خلال مذكرات تفاهم مع مقاطعات ذات صلة مثل مقاطعة "كانغ وان" واتحاد نونغ هيوب للمزارعين وغيرها. وفي المرحلة الأولى عممت بلدية جيجو تجنيد الزراعيين فقط ويصل العدد المطلوب إلى 15 ألف عامل.

أما الراتب اليومي فيبلغ 60 ألف وون إلى جانب تذكرة طيران وفندق وسيعملون هناك 10 أيام تقريباً. وفي بعض البلدات سيتم توفير أجرة التأمين الصحي والمواصلات أيضاً. وهدف هذا المشروع هو توفير القوى العاملة لمساعدة مزارعي جيجو مشروع تجريبي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي وقد شهد إقبالأ كبيراً العام الماضي. حيث بلغ عدد القوى العاملة الذين سافروا إلى جيجو لمساعدة المزارعين هناك حوالي 10 آلاف. وسيتم توفير القوى العاملة لحصاد محاصيل التانجرين في جيجو هذا العام اعتباراً من شهر نوفمبر القادم وحتى يوم 20 ديسمبر.