ثلث المواطنين يعتقدون بأنهم ليسوا بصحة جيدة

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تبين أن 33 ٪ من الكوريين يعتقدون أن صحتهم ليست جيدة رغم أن متوسط أعمارهم المتوقعة مرتفع مقارنة مع دول منظمة التعاون الاتقصادي والتنمية بحوالي سنتين.

ووفقاً لتقرير أصدرته مؤخراً وزارة الصحة والرفاهية ومؤسسة التأمين الصحي الوطنية بعنوان "إحصائيات الصحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2018"، اتضح أن 32.5 ٪ من الكوريين فوق سن الخامسة عشرة يعتقدون أن صحتهم ممتازة او جيدة، أما البقية فلا يثقون في صحتهم بما يكفي. بينما بلغت نسبة عدد الذين يعتقدون أن صحتهم ممتازة أو جيدة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 67.5٪.

ووفقًا لإحصائية تبين أن كل مواطن كوري قد زار طبيبا 17 مرة سنويا في المتوسط خلال عام 2016 وهو أكبر عدد من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخمس والثلاثين حيث بلغ متوسط عدد زيارتهم للأطباء 6.9 مرة خلال نفس الفترة.أما اليابان فجاءت في المركز الثاني بعد كوريا حيث يعتقد 35.5 ٪ من اليابانيين أن صحتهم جيدة. أما الدول التي جاءت في مراكز متأخرة فهي كندا بنسبة 88.4 ٪ والولايات المتحدة بنسبة 88 ٪ ونيوزيلندا بنسبة 87.8 ٪.