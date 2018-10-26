أمراء الشعر الكوري (2) : Heo Yeon

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ونواصل استعراضنا لأمراء الشعر الكوري ، وأمير الشعر الكوري الثاني الذي نقدمه اليوم هو وهو شاعر تخصص في الطبيعة ويقول محبوه إنه شاعر يكتب قصائدهHeo Yeon الشاعر

بشكل مرتل وملحن وموسيقي مسرحي رشيق. والقصيدة الملحنة البديعة التي نقدمها له اليوم تجسد جمال وروعة الجو الخريفي الغائم ومع زخات المطر ورذاذ الخريف بعنوان بعنوان "قصيدة حب للخريف والشتاء" وهي قصيدة طويلة لكنني سأكتفي باختيار بضعة مقاطع منها.

أريد كتابة قصيدة في الخريف

تنساب كسٌحب داكنة من الحبر

تسيل من قلمي كالعيون والينابيع

وتسطّر همسات العاشقين الملوّنة

مثل فنجال قهوة دافئ في أمسية باردة

أريد أن أكتب قصائد بديعة

لاستمتع بها طوال الليل

لا أعرف إن كنت أعشق الخريف

أم أنني هائم بالشتاء

أم تراني أتوله في حب الربيع

ما أحلى الخريف بتك الصفرة الذهبية البراقة

التي تملأ الشوارع والساحات

وما أبدع الربيع حين تتسربل الأشجار بالنضارة

وحيث تينع الأزاهير

وحيث يخضّر كل شيء في رونق بديع

وحين تقبل أزهار الليلاك الرياحين

وحين تغازل الورود المتفتحة براعم الفل المعطرة

وحين يمتلئ الأفق بأريج فواح

وبعبير أزكى من عنبر

فتلك حكاية أخرى

أما محبوبي الشتوي الناصع

المكلل بثلوج بيضاء ناعمة

وبجليده الذي يكسو المرتفعات

فأنا أهواه رغم كل ذلك الصقيع

وأعشقه حتى لو تجمدت أوصالي من البرد.

وأحمل له مشاعر ريانة كالخريف

ودافئة كالربيع

وحارة كما يكون الصيف.ٍ

وفي يوم شتوي بارد

قررت أن أتنزه على ضفاف بركة مجمدة

كانت بحيرة ذات صخرات سوداء

أشبه بكائنات بديعة

وكان خرير الموج عندما يصطدم بالصخور

يصدر أصوات كتراتيل موسيقية تنساب من على البعد

وتبدو أعمق كلما اقتربت

قبل أن تبتعد أصداؤها من جديد

مثل الصلوات أحيانا

وكرجع الصدى أحيانا أخرى.

رغم البرد القارص

والثلج المتجمد

جلست على حافة صخرة

أترقب صخب الموج

مثل ما كنت أفعل دوما

في الصيف وعز الصيف

وربيعا وخريف

فأنا عاشق لكل الفصول