5 أخطاء شائعة في علاج نزلات البرد

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في فصل الخريف، يصبح الهواء باردا ويصاب الكثير من الناس بالبرد. ومن المعروف جيدا أن البرد هو عدوى تنفسية حادة ناتجة عن العديد من مسببات الأمراض مثل الفيروسات. ويمكن لأي شخص أن يصاب بنزلات البرد بسهولة في الحياة اليومية، ولكن للأسف الكثير من المرضى يتعاملون مع نزلة البرد بصورة قد تزيد من مرضهم.

وتنتشر في فصل الخريف أمراض البرد مثل الزكام والإنفلونزا نتيجة لضعف منظومة المناعة في جسم الإنسان. والعديد من المصابين بأمراض البرد، لا يولون أي اهتمام بها ويستمرون في العمل كالمعتاد، أو يعالجونها بأنفسهم دون استشارة الطبيب، مما يزيد الأمر سوءًا ويتطلب وقتا أطول للتعافي من أعراض البرد، ولذلك يجب التعرف على تلك الأخطاء الشائعة حول نزلات البرد.

الخطأ الأول: هو اللجوء السريع لتناول الأدوية وخاصة المضادات الحيوية: فالعديد من الناس يعتقدون أنه بما أن المضادات الحيوية تساعد في علاج العديد من الأمراض، فإنها ستساعدهم في الشفاء من أمراض البرد أيضا. ولكن هذا الاعتقاد خطأ كبير، حيث إن البرد ينشأ من الإصابة بفيروسات، والمضادات الحيوية تعالج البكتيريا فقط وليس الفيروسات، وفي تلك الحالة تقتل المضادات الحيوية البكتيريا النافعة التي تنشّط المناعة وتحمي من الحساسية.

الخطأ الثاني: تناول الكثير من فيتامين سي عند الشعور بأعراض البرد: فمع ظهور أول أعراض للبرد، يلجأ البعض لتناول الكثير من فيتامين سي الذي يُعد أكثر العلاجات الطبيعية شيوعاً لنزلات البرد. ولكن في الواقع لا توجد دراسة علمية تؤكد أن المريض الذي يتناول كمية من هذا الفيتامين عند ظهور أعراض المرض يُشفى منه بسرعة. ولكن المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين تخفف بالفعل بعض الشيء من أعراض البرد.

الخطأ الثالث: إغلاق نوافذ وباب الغرفة التي يرقد فيها المريض: فعندما يُصبح الطقس بارداً، يقوم الناس بتقليل الأنشطة في الهواء الطلق والبقاء في منازلهم لفترة أطول، وأيضا لا يقومون بتهوية الغرفة جيدًا، وهو ما يخلق بيئة جيدة لنشر فيروس البرد. ولكن ينصح الخبراء بتهوية المنزل عدة مرات يوميا، مثلا كل ساعتين لمدة 5 – 10 دقائق، وخلالها يجب تغطية المريض بغطاء سميك.

الخطأ الرابع: يكثر المرضى من استخدام قطّارات تسهيل التنفس عبر الأنف: فخلال البرد تُصاب الأغشية المخاطية في الأنف بالتضخم، لكن الاستخدام الكثيف لتلك الأدوية يضيق الأوعية فتظل الأغشية المخاطية جافة وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والبكتريا.

الخطأ الخامس: يعتقد بعض المرضى أن تناول الكحول يقضي على الفيروسات: تسهم كمية صغيرة من الكحول في تسريع ضربات القلب وتعزيز الدورة الدموية، لكن الكحول ليس فعالا في القضاء على السبب الأساسي، بل إنه يضعف جهاز المناعة ويخفض وظيفة المعدة والكبد، لذلك ينصح الخبراء بالابتعاد عن المشروبات الكحولية عند الإصابة بنزلات البرد. كما ينصح الأطباء بتناول مغلي بعض الأعشاب الطبية والشاي والبابونغ، لأنها تساعد في تخفيف أعراض البرد.