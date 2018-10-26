المحكمة الدستورية تقر بحق رفض الخدمة العسكرية لأسباب دينية أو أخلاقية

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يدل إقرار المحكمة الدستورية بالحق في رفض أداء الخدمة العسكرية لأسباب دينية أو أخلاقية عن صورة العصر المتغيرة التي نعيشها حاليا، كما يشير إلى خروج المجتمع من حالة المساواة في تحمل المواطنين لمسؤولية أمن الدولة، إلى التوجه نحو احترام الحريات الفردية والتسامح مع الأقليات.

ويذكر أن المحكمة الدستورية قد أدانت شابا لرفضه أداء الخدمة العسكرية لسبب ديني في عام 2014، مشيرة إلى أن هذا السبب لا يقوم على أساس صحيح. لكنها اعترفت الآن بأن حرية الضمير تمثل قيمة أعلى من المصلحة القانونية المتمثلة في إلزام المواطنين بأداء الخدمة العسكرية.

وقد ظلت مسألة رفض الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقية أو دينية تثير الجدل في كوريا باستمرار، حيث تطبق كوريا الخدمة العسكرية الإلزامية بشكل صارم نتيجة للوضع الأمني المتمثل في الصراع بين الكوريتين.

ولهذا كان الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية لأسباب دينية يتعرضون لعقوبات جنائية. ورغم وجود أصوات مؤيدة لحق الرافضين، إلا أن هذه الأصوات ظلت تواجه انتقادات كبيرة. ولكن بعد أن زاد الاهتمام بحقوق الأقليات تغيرت كل هذه الأفكار.

ولهذا أصدرت المحكمة الدستورية في شهر يونيو الماضي حكما ينص على أن بند قانون الخدمة العسكرية الإجبارية الذي لا يتضمن نظاما للخدمة العسكرية البديلة، يخالف الدستور. ونتيجة لهذا القرار، من المتوقع أن تزيد سرعة الإجراءات القضائية ذات الصلة في المستقبل.