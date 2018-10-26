سيول وواشنطن تتفقان على استمرار وجود القوات الأمريكية في كوريا

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من المنتظر أن تنتهي عملية وضع الهيكل الرئيسي للدفاع الكوري الأمريكي المشترك بعد إتمام نقل حق السيطرة في زمن الحرب إلى الجانب الكوري.

وقد وافق وزيرا دفاع البلدين على خطة الدفاع الكوري الأمريكي المشترك اليوم، وتتلخص هذه الخطة في ثلاثة عناصر رئيسية، هي: المحافظة على وجود القوات الأمريكية في كوريا باستمرار حتى بعد نقل حق السيطرة في زمن الحرب إلى الجانب الكوري، وعدم تغيير نظام القيادة بصيغة قيادة التحالف الكوري الأمريكي، وتولي الجانب الكوري منصب قائد القيادة وتولي الجانب الأمريكي منصب نائب القائد.

وبهذا تمت إزالة القلق من ضعف أو تدهور التحالف الكوري الأمريكي بعد نقل حق السيطرة إلى الجانب الكوري. ومن أهم النقاط في الشأن تكوين القيادة العليا. فمن خلال تولي الجانب الكوري منصب القيادة تم إيجاد استثناء للمبدأ الأمريكي الذي ينص على عدم تسليم القوات الأمريكية حق قيادتها إلى جندي أجنبي. وكان البعض يتوقع أن قائدا من الجيش الأمريكي برتبة فريق هو الذي سيتولى المنصب، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق على أن يتولاه جنرال.

ويذكر أن الفرق بين الرتبتين يشير إلى فرق في حجم الجنود الأمريكيين المشاركين في العمليات في حالات الطوارئ، كما أنه في حالة تولي ضابط برتبة فريق لهذا المنصب ستواجه مسألة تعبئة الجنود الأمريكيين في اليابان في حالات الطوارئ بعض الصعوبات.

وتتجه الأنظار الآن موعد نقل حق السيطرة في زمن الحروب إلى الجانب الكوري. وقد وافق وزيرا دفاع البلدين على الإسراع بتنفيذ عملية نقل حق السيطرة. ويرى البعض أن ذلك سيتم في عام 2022، أي في غضون فترة الحكومة الحالية، بعد إتمام عملية فحص القدرات الأساسية على التشغيل في عام 2019، وعملية فحص القدرات الكاملة على التشغيل في عام 2020، وعملية فحص القدرات الكاملة على تنفيذ المهام في عام 2021.