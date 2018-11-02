تركي الفقيه: أحب إرادة الكوريين في العمل

المهندس/ تركي الفقيه من المملكة العربية السعودية مختصص في الإلكترونيات ويعمل في شركة "غوغل" كوريا، يحكي في لقاء مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو عن تجاربه خلال فترة إقامته في كوريا الممتدة لتسع سنوات حتى الآن.

ويتحدث المهندس/ تركي عن صعوبات العمل في بيئة شركة عالمية مثل "غوغل" وكيف يتعامل مع تلك الصعوبات، ويقول إنه تعلّم في كوريا النشاط الدائم لأن معظم الناس يحاولون تعلم شيء جديد وأن يحققوا شيئا ما، ولذلك فهو يحب إرادة الكوريين في العمل.

ويقول المهندس/ تركي الفقيه إن الطعام الكوري كان أصعب ما واجهه عندما جاء إلى كوريا في البداية، ولكن بعد عدة أشهر توصّل إلى استنتاج بأنه لن يتمكن من مواصلة الحياة في كوريا إذا لم يتعود على الطعام الكوري، ومن ثم بدأ يجبر نفسه على تناول الطعام الكوري حتى صار يحبه.

ويعطي المهندس/ تركي نصائح للشباب العرب العاملين في نفس مجاله والذين يرغبون في العمل في كوريا، بناء على خبراته، ويقول إنه يجب التواصل مع العديد من الشركات الكورية، ربما حتى مائة شركة، حتى يحصل المتقدم على نتائج.

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