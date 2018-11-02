الحكومة الكورية تسعى لرفع السعر المستهدف للأرز

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قدمت الحكومة الكورية مشروع قانون إلى البرلمان ينص على رفعالسعر المستهدف للأرز من 188 ألف وون حاليا للعبوة التي تحتوى على 80 كيلوغراما، إلى 188 ألفا و192 وون.

ويتعلق السعر المستهدف للأرز بنظام الدفع المباشر لمزارعي الأرز، لأن الحكومة تقدم من خلال هذا النظام دعما ماليا للمزارعين بغض النظر عن تقلبات أسعار الأرز في السوق.

ويتم بموجب هذا النظام دفع حوالي مليون وون مقابل الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية للمرازعين، وإذا قلّ سعر الأرز السوقي عن السعر المستهدف الذي حددته الحكومة، فإن الحكومة تقدم تعويضا للمرازعين بنسبة 85% من الفرق بين السعريْن: السوقيّ والمستهدف.

وكان نظام الدفع المباشر قد تم تطبيقه لأول مرة في عام 2001 لضمان الدخل لمزارعي الأرز الذين كانوا يعانون من صعوبات كبيرة نتيجة للزيادة الكبيرة في المعروض من الأرز والانخفاض الحاد في سعره آنذاك.

ويتم تحديد حجم مبلغ الدفع المباشر بناء على سعر الأرز المستهدف الذي تحدده الحكومة كل خمس سنوات من خلال الحصول على موافقة من البرلمان، وبالتالي يعتمد دخل المرازعين اعتمادا كبيرا على السعر المستهدف.

ورغم أن نظام الدفع المباشر قد لعب دورا كبيرا في ضمان دخل المرازعين، إلا أنه تسبب في الوقت نفسه في حدوث عدم توازن بين العرض والطلب على الأرز، نظرا لأن المزارعين يفضلون زراعة الأرز بدلا من المنتجات الأخرى للحصول على الدعم المالي الثابت من الحكومة، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة.

ولذلك، تخطط الحكومة لتوسيع آفاق الدعم المالي للمزارعين بالنسبة للمنتجات غير الأرز حيث يتم حاليا تركيز الدعم المالي الحكومي على زراعة الأرز فقط.