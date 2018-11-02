إقامة مسابقة الإلقاء والتابة باللغة العربية لعام 2018

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من المتوقع أن تقام الدورة السابعة من مسابقة الإلقاء والكتابة باللغة العربية يوم 27 من نوفمبر في قاعة إيه كيونغ في كلية الترجمة بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بتنظيم الملحقية الثقافية التابعة للسفارة السعودية لدى سيول وبرعاية صندوق العلوم والثقافة التابع لشركة إس أويل (S-OIL).

وتقام هذه المسابقة سنوياً بتنظيم الملحقية الثقافية السعودية ضمن جهودها الرامية إلى تشجيع الطلاب الكوريين المتخصصين في اللغة العربية في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعات الكورية، على تعزيز كفاءتهم في اللغة العربية وزيادة التبادلات الثقافية بين البلدين.

وسيتم تقسيم المسابقة إلى قسمين، الأول: مسابقة الإلقاء باللغة العربية وذلك لدى الطلاب الدارسين في مرحلة البكالوريوس، الثانية مسابقة الكتابة باللغة العربية لدى الطلاب الدارسين في مراحل البكالوريوس والماجسيتر والدكتوراه.

أما طريقة إجراء مسابقة الإلقاء باللغة العربية فيتوجب على المشاركين أن تكون موضوعاتهم متنوعة، مثل الحديث عن الهواية أو الثقافة أو الحياة اليومية أو التجارب أو القضايا الاجتماعية وغيرها، في حدود 6 دقائق، ولا يمكنهم التحدث عن الجامعات التي ينتمون إليها على الإطلاق. وبعد الإلقاء يطرح عليهم أعضاء لجنة التحكيم سؤالين.

ويحصل المشارك على نقاط من أصل 10 نقاط في كل بند من ثلاثة بنود، هي: مضمون الكلمة والنطق، ومدى القدرة على التعبير وردود فعل الجمهور الحضور، وأخيراً فهم السؤالين والإجابة عنهما. أما قسم مسابقة الكتابة فينبغي على المشاركين فيه إرسال نسختين من مقالة كتبوها بأنفسهم إلى الملحقية حتى يوم 18 نوفمبر ليشاركوا في الجزء الأول من مسابقة الكتابة ثم يحضرون أيضاً في يوم المسابقة حيث يتم جمع نقاط الجزء الأول والجزء الثاني معاً لحساب النقاط الإجمالية.

وتبلغ جوائز مسابقة الإلقاء مليون وون للجائزة الأولى، و800 ألف وون للجائزة الثانية، و600 ألف وون للجائزة الثالثة، والجائزة الرابعة 400 ألف، وون وأخيراً الخامسة 200 ألف وون. وبالنسبة لجوائز مسابقة الكتابة، فتبلغ مليون و200 ألف وون للجائزة الأولى، ومليون وون للجائزة الثانية، و800 ألف وون للجائزة الثالثة. أما المشاركون الذين لا يحصلون على أي جائزة فتعطى لهم هدايا تذكارية.