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أعلنت شركة "كي تي" للاتصالات الكورية يوم الثلاثاء الماضي أنها ستسهم في إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في مصر.

وقد وقعت "كي تي" على مذكرة تفاهم مع الجانب المصري ممثلا في هيئة قناة السويس، وشركة غيغا غلوبال للاتصالات والتكنولوجيا المصرية، لإنشاء البنية التحتية الذكية القائمة على تقنية غيغا واير (GIGA Wire) للمعلومات والاتصالات في قناة السويس، وذلك في مقر هيئة قناة السويس في الإسماعيلية في مصر.

وشارك في حفل التوقيع السيد هوانغ تشانغ كيو رئيس شركة "كي تي"، والسيد مُهاب مَميش رئيس هيئة قناة السويس، والسيد محمد رُشدي رئيس شركة غيغا غلوبال للاتصالات والتكنولوجيا وغيرهم.

ويذكر أنه من بين أعمال الإنشاءات، سيتم تطبيق التقنيات الذكية المتفوقة التي تمتلكها شركة "كي تي" إلى جانب التقنية الأمنية والحلول والقدرة على تحليل البيانات الكبيرة والخبرات في إدارة مركز البيانات وما إلى ذلك. وقد عبر رئيس شركة "كي تي" عن رغبة شركته في المشاركة المستمرة في أعمال إنشاء المدينة الذكية في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.