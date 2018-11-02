انتقادات واسعة لرجال الأعمال الشهير يانغ جين هو بسبب دعاوى الاعتداء

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داهمت الشرطة يوم الجمعة الماضي منزل ومكتب رائد تكنولوجيا المعلومات يانغ جين هو، بعد أيام من ظهور تسجيلات مصورة على الانترنت، تظهر إساءته في معاملة موظفيه.

وفي تلك التسجيلات، ظهر رئيس شركة "وي ديسك" وهو يعتدي جسديًّا ولفظيًّا على أحد موظفيه كما تظهر إجباره لبعض الموظفين على قتل بعض الطيور. ومن ناحية أخرى، فيخضع يانغ بالفعل لتحقيقات الشرطة، بسبب الشكوك حول تغاضي شركته عن تداول المواد الفاحشة في خدمة تخزين ومشاركة الملفات الخاصة بها.