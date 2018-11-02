الرئيس مون يلقي خطابًا حول ميزانية العام المقبل

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى إقامة مجتمع أكثر عدالة. جاء ذلك في خطابه أمام البرلمان اليوم الخميس حول الميزانية الحكومية للعام القادم، والتي تبلغ قيمتها 470.5 تريليون وون. وقال مون إن انعدام المساواة يؤدي إلى مجتمع ظالم، مؤكدا على ضرورة أن ينشئ الكوريون مجتمعا لا يتعرض فيه أي إنسان للتمييز، حتى ولو كان شخصا واحدًا.

يشار إلى أن قيمة الميزانية المقترحة تزيد بنسبة 9.7% عن ميزانية العام الماضي. ويقول بعض المحافظين إن مون اختار الوقت الخطأ لتنفيذ مبادرة توزيع الدخل العادل، وسط التوقعات المتشائمة للنمو للعام المقبل، وارتفاع معدلات البطالة.

وفي جهود ذات صلة، ينظر إليها على نطاق واسع على أنها خطوة لإضفاء حياة جديدة، على خطط الإدارة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ؛ أفادت التقارير الإعلامية بأن الرئاسة تبحث عن وزير مالية جديد.

ويعد وزير تنسيق السياسات الحكومية هونغ نام كي من بين المرشحين المحتملين لتولي منصب وزير المالية، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك قبل نهاية العام.

كما ينظر المكتب الرئاسي أيضًا في استبدال رئيس الديوان الرئاسي للسياسات جانغ ها سونغ، وهو أحد صناع السياسات الاقتصادية الرئيسيين. ومن المنتظر رؤية ما إذا كانت تلك الإجراءات ستؤدي إلى تحسين حظوظ الاقتصاد الكوري أم لا.