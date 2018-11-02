نقل قيادة العمليات العسكرية زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية

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أكد وزير الدفاع الكوري جونغ كيونغ دو ونظيره الأمريكي جيمس ماتيس على استمرار وجود القوات الأمريكية في كوريا، بعد نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى الجانب الكوري الجنوبي.

وقد عبَّر المحافظون في كوريا الجنوبية عن قلقهم من احتمال انسحاب القوات الأمريكية بعد نقل القيادة إلى الجانب الكوري.

كما توصل الوزيران إلى قرار نهائي بتعليق المناورات الجوية العسكرية المشتركة بين البلدين "فيجيلنت إيس" التي كان من المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر، في محاولة لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع الأسلحة النووية. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه سيوقف ما أسماه بـ "ألعاب الحرب" في كوريا الجنوبية.

وأكد الوزيران على أن تعليق التدريبات المشتركة لن يؤثر على قوة القوات الحليفة.

هذا التوقيع الناجح لاتفاقية نقل القيادة يعارض بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود خلاف بين سيول وواشنطن، حول الاتفاق العسكري بين الكوريتين الموقع في سبتمبر.

وفي تطورات ذات صلة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيجتمع مع نظيره الكوري الشمالي الأسبوع المقبل، لمواصلة المحادثات حول نزع السلاح النووي من النظام. وكانت مصادر دبلوماسية قد صرحت بأن بومبيو قد يجتمع مع المسؤول الكوري الشمالي كيم يونغ تشول في نيويورك يوم الجمعة القادم، بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.