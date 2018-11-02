الكوريتان تجريان تفتيشا مشتركا على ممر مائي عند مصب نهر الهان

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بدأت الكوريتان اليوم الاثنين عملية تفتيش مشترك على ممر مائي عند مصب نهر الهان داخل المنطقة البحرية الخاصة بالاستخدام المشترك.

وتقع المنطقة البحرية الخاصة بالاستخدام المشترك في مصب نهر الهان الذي يفصله خط الحدود العسكرية إلى جزءين: جنوبي وشمالي، حيث تلتقى مياه نهر "إيم جين" التي تأتي من كوريا الشمالية مع مياه نهر الهان التي تعبر أراضي كوريا الجنوبية من الشرق إلى الغرب، في خليج "كانغ هوا" الواقع في المنطقة بين إقليم "يون بيك" بمقاطعة "هوانغ هيه" الكورية الشمالية، وجزيرة "كانغ هوا" التابعة لمدينة "إين تشون" الكورية الجنوبية، ومن ثم تصب تلك المياه المشتركة في البحر الغربي.

وبموجب اتفاقية الهدنة التي تم توقيعها في عام 1953 لوقف الحرب الأهلية الكورية، يمكن للسفن المدنية من الكوريتين تسيير رحلاتها في هذه المنطقة دون أي قيود، ولكن في حقيقة الأمر، ما زالت هذه العملية محظورة لأسباب عسكرية وخوفا من احتمال حدوث اشتباكات عسكرية داخلها.

وينص الاتفاق العسكري الموقّع بين الكوريتين في شهر سبتمبر الماضي على أن يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بالمعلومات عن السفن التي تسير رحلاتها داخل المنطقة البحرية الخاصة بالاستخدام المشترك، حيث يُسمح للسفن بتسيير رحلاتها من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر من كل عام، بينما يُسمح لها بالملاحة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء خلال الفترة من أكتوبر وحتى مارس.

ومن خلال التفتيش المشترك بين الكوريتين، تم قياس عمق قاع الممر المائي للتعرف على العمق المسموح به لملاحة السفن، وإنتاج خريطة بحرية للمنطقة.