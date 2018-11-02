أمراء الشعر الكوري (3) : Mo Yun- suk

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مواصلة لاستعرض بعض من أمراء الشعر الكوري في مختلف أشكاله نتحدث اليوم عن الشاعرة مو يون سوك Mo Yun-suk ورغم إنها امرأة وأنثى إلا أنها لم تركز على قضايا المرأة وإن كانت قد تناولتها ضمن عدد من قصائدها، لكن أغلب قصائدها في واقع الأمر كانت تتناول قضايا الوطن من ثورات وانتفاضات وحركات مقاومة باسلة ضد الأنظمة الدكتاتورية الباطشة ومنادية بالديمقراطية . ولما كان لكوريا سجل نضالي كبير ومشرف، فمن الطبيعي أن يكون لها تراث أدبي وشعري ملحمي خالد يصف ويصور تلك الملاحم النضالية. ومن بين هذا التراث الضخم نقتطف اليوم قصيدة بعنوان " آخر كلمات الجندي الصريع" للشاعرة مو يون سوك :

أحكمت سلاحي بين يديّ

ووضعت على رأسي الخوذة

كي تدرأ عني كل شظية

لم أجبن قط أمام الأعداء

لم أجبن أبدا

كنت ألبي صوتا يهتف

داخل نفسي يدفعني دفعا

متجها نحو الوديان

نحو تلال مرتفعة

نحو آجام شائكة

راحت قدمي تتخطى جثث الموتى

كنت أحث الخطو أماما ليل نهار

كي أنقذ هذه الأمة من كارثة ودمار

ناضلت وكافحت

كي ألحق بالأعداء أشر هزيمة

كانت خطواتي تتقدمني

وتطلعت لتخطي كل حدود كل سماء

حتى أتمكن من سحق الأعداء

حتى أغدو عاصفة هوجاء

لي أم وأب وأشقاء

وغانية حسناء

كزهرة متفتحة من هذي الأرض

كانت أمنيتي

أن أقضي شبابي الزاهر بين أحبائي

أن أنشأ بين طيور في الجو وأشدو

حاربت عدوي بشجاعة

حتى لاقيت مصيري بشجاعة

وبموتي لا يدري أحد

لا يدري

لا يدري

آه لو يدري

لكني استشهدت وأنا أدري