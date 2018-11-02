الممثلة العالمية أنجلينا جولي في زيارة لكوريا الجنوبية لبحث أوضاع اللاجئين في البلاد

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أثارت أنباء زيارة الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي المفاجئة إلى سيول موجة من الدهشة والسعادة لدى الناس. ووفقاً للأخبار التي صدرت في وسائل الإعلام، فقد زارت كوريا للالتقاء بالسيد باك سانغ كي وزير العدل وأعضاء مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ونجم السينما الكوري الممثل جونغ او سونغ. حيث تعمل الممثلة أنجلينا جولي مبعوثة خاصة للمفوضية لمساعدة اللاجئين في كل أنحاء العالم بسبب الحروب والنزاعات.

وقد أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد "فيليبو غراندي" عن تقديره للحكومة الكورية الجنوبية لسماحها لـ362 من المينيين في جزيرة جيجو بالإقامة في البلاد لأسباب إنسانية مؤخراً. مؤكدًا على ضرورة عدم إعادة أي منهم إلى بلادهم إجبارياً لأن ذلك سيوقعهم في الخطر مرة أخرى. وفي نفس السياق زارت أنجلينا جولي وزارة العدل للتعبير عن تقديرها وامتنانها للحكومة الكورية.

وفي مقابلة مع وزير العدل السيد باك أكدت أنجلينا جولي على القدرة الكامنة لدى كوريا لإظهار قيادتها المهمة في مجال حماية اللاجئين، حيث أصبحت من القوى الاقتصادية رغم مرورها بمأساة الحرب والتهجير. كما عبرت عن شكرها للممثل "جونغ او سونغ" يوم السبت الماضي لتعاونه القيم في حماية اللاجئين، حيث عانى الممثل جونغ من تعليقات خبيثة بسبب موقفه الراسخ في الدفاع عن اللاجئين اليمنيين.

وقد أشار جونغ إلى أن المجتمع اكوري يشهد جواً مضادا للاجئين ولكن من حسن الحظ هذا الجو مبالغ فيه، لأن أصوات المعارضين عالية فقط بينما معظم الشعب الكوري لا يعرفون جيداً عن اللاجئين ولا يظهرون آراءهم بالضبط.